Anadolu Efes Monde Selection’dan 12 ödülle döndü

Uluslararası ve bağımsız bilim insanı, gurme ve şeflerden oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda, Anadolu Efes’in ana marka ürünlerinin yanı sıra 3 markası daha altın madalya aldı. Anadolu Efes, 10 yıl üst üste enstitüden ödül almış olması nedeniyle “Crystal Prestige Trophy” ödülünün de sahibi oldu.

Dünyanın 60 yıldır en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Belçika merkezli Uluslararası Kalite Enstitüsü Monde Selection’ın “2021’in En İyileri”ni belirlemek için yaptığı değerlendirme sonucunda, Anadolu Efes 12 ürünüyle 12 madalya aldı. Şirket, ayrıca 10 yıl üst üste enstitüden ödül almış olması nedeniyle “Crystal Prestige Trophy” ile onurlandırıldı.

Anadolu Efes’in 70'ten fazla ülkede tüketici ile buluşan ürünleri, Monde Selection’ın bilim insanı, beslenme ve sağlık uzmanı, gurme ve şeflerden oluşan 80 kişilik bağımsız ve uluslararası jürisi tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda, Anadolu Efes, Avrupa’dan 6 altın, 6 gümüş madalya ve Kristal Prestij ödülleriyle döndü.

Anadolu Efes Üretim Direktörü Koray Anar, Belçika’dan gelen başarı haberinin ardından yaptığı açıklamada, “Anadolu Efes’te gücümüzü ve ruhumuzu doğduğumuz topraktan alıyoruz. Brüksel merkezli enstitünün uzmanları ürünlerimizi tat, koku, renk, ambalaj ve laboratuar analizi gibi birçok kriterde değerlendirdi. Bu değerlendirmelerin sonucunda uluslararası platformda aldığımız bu ödüllerle, Türkiye’yi sektörümüzde en iyi şekilde temsil etmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Kurulduğumuz günden beri gösterdiğimiz heyecan ve azimle hep birlikte çalışarak ülkemizi dünyanın dört bir yanında gururla temsil etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.