Anadolu Landini Genel Müdürlük görevine Yutkun Tok atandı

Anadolu Grubu’nda otomotiv grubu çatısı altında yer alan Türkiye’nin lider motor üretim ve dağıtım şirketi Anadolu Motor ile 135 yıllık traktör üreticisi İtalyan Argo Tractors’ün 2017 yılında yerli traktör üretimi için ortaklaşa kurdukları Anadolu Landini Traktör Üretim ve Pazarlama A.Ş’nin Genel Müdür pozisyonuna Yutkun Tok atandı.



Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu Yutkun Tok, kariyerine 2004 yılında Uzel Makina San. A.Ş.’de Satınalma Uzmanı olarak başladı. Tarım, teknoloji ve otomotiv sektörlerindeki yöneticiliklerinin ardından 2013 yılı itibarıyla Anadolu Grubu otomotiv şirketlerinden Çelik Motor Ticaret A.Ş.’de Tedarik Zinciri ve Ürün Müdürü, ardından Kısa Dönem Kiralama Direktörü ve son olarak da Satış Direktörü görevlerini üstlendi. Tok, 1 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Anadolu Landini’de Genel Müdür olarak atandı.



Anadolu Landini Hakkında



Anadolu Landini Traktör Üretim ve Pazarlama A.Ş., 2017 yılında Anadolu Motor ve İtalyan Argo Tractors firmalarının ortaklığı ile kuruldu. Anadolu Motor; Anadolu Grubu’nun otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren, 50 yılı aşkın motor üretim ve pazarlama tecrübesiyle sektörün öncü firmalarındandır. Anadolu Motor, üretimini yaptığı Antor markalı motorların yanı sıra, üretim ve ithalatını gerçekleştirdiği çapa makineleri, motopomplar, benzinli ve dizel motorlu jeneratörleri kapsayan geniş ürün portföyünü Antrac markası ile sunarken Honda Güç Ürünleri, Honda Marine dıştan takma deniz motorları ve Lombardini dizel motorların da distribütörlüğünü sürdürmektedir.

Argo Group’a bağlı şirketlerden biri olan Argo Tractors, 135 yıllık traktör üretim deneyimine ve portföyündeki Landini, McCormick ve Valpadana markaları ile yıllık 22,000 birimi aşan traktör üretim kapasitesine sahiptir. Traktör alanında dünyanın en önemli oyuncularından biri olan Argo Tractors, İtalya’da yer alan toplam 5 tesisinde üretim yapmaktadır. ARGE ve mühendislik bölümleri şirket merkezinde bulunan Argo Tractors, yüksek performanslı ve sağlam traktör üretimi için fabrikalarını ileri teknoloji ve kalite kontrol sistemiyle donatmıştır. Argo Tractors, bugün 35- 310 beygir aralığındaki traktörleriyle açık araziden meyve bahçelerine ve bağcılığa kadar çok geniş bir yelpazede tarım sektörüne katkı sağlamaktadır.

2012 yılından bu yana Landini traktörlerin Türkiye distribütörlüğü Anadolu Motor tarafından yürütülürken, 2017’deki ortaklık anlaşmasına istinaden traktör satış ve üretim faaliyetleri Anadolu Landini şirketine devredilmiştir.

Anadolu Landini, Globe serisinin 50-80 beygir gücü arasındaki dört farklı modelini sadece Türkiye’de, Şekerpınar tesisinde üreterek, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda satışa sunmaktadır. Portföyde bulunan diğer serilerin İtalya’dan ithalatına devam eden Anadolu Landini, bu serilerden Rex, Powerfarm ve 5H’ı 2019 yılı içerisinde yerlileştirmeyi hedeflemektedir.

Çiftçilerin hayatını kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için performansı yüksek, güçlü ve kaliteli tarım makinelerini sunan Anadolu Landini, güçlenen bayi ve servis ağı ile Anadolu’nun her yerinde çiftçilerin yanında.



www.anadolulandini.com

