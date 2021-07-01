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Anadolu Vakfına Yeni Genel Müdürü

Anadolu Vakfı, eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda toplumsal gelişimi tetikleyerek, yaşam kalitesini yükseltecek farklılıklar yaratma hedefine yönelik çalışmalarına yeni genel müdürüyle devam ediyor. Anadolu Vakfı’nın yeni Genel Müdürü Nedret Aydemir, 1 Temmuz itibarıyla görevine başladı.

Anadolu Vakfına Yeni Genel Müdürü
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Anadolu Vakfı’nda Selim Güven’in emekli olmasının ardından, 2014 yılından yakın zamana kadar Grup şirketlerinden Efestur Turizm ve Seyahat İşletmeleri’nin Genel Müdürü olarak, Mart ayından beri de Anadolu Vakfı Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Nedret Aydemir, Anadolu Vakfı Genel Müdürü olarak atandı. 

Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Kültür Mirası ve Turizm Bölümü’nden mezun olan, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden de lisans derecesine sahip olan Nedret Aydemir, kariyerine 1986 yılında Tek-Men Parfümeri Sanayi ve Ticaret’te Ürün Müdürü olarak başladı. 35 yılı geride bırakan kariyerinde ağırlıklı olarak satış, pazarlama, iletişim, müşteri ilişkileri ve kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında çalışan Aydemir, Anadolu Grubu’na katılmadan önce PIAR Pazar Araştırma Şirketi'nde Proje Direktörü, Pars/McCann-Erickson Reklam Ajansı'nda Müşteri Temsilcisi;  Eurocom/Fulmar Advertising Agency’de Müşteri İlişkileri Direktörü; Yaratım/FCB Reklam Ajansı’nda Müşteri İişkileri Direktörü, Oriflame Kozmetik’te Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, ERA Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde Eğitmen ve Danışman ve Goodyear Lastikleri’nde Halkla İlişkiler Müdürü ve Müşteri İlişkileri Müdürü olarak görev yaptı.

2008 yılında Anadolu Grubu’na, McDonald’s Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü olarak katılan Nedret Aydemir, aynı zamanda McDonald’s Çocuk Vakfı Yönetim Kurulu’nda görev aldı.  Ardından Efestur Turizm İşletmeleri Genel Müdürü olarak görev yaptı.  Aydemir, pek çok insanın hayatına dokunan ve ödül kazanan sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik projelerinde yer aldı.

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Anadolu VakfıEğitimSağlıkSosyolNedret AydemirSelim GüvenEfestur Turizm
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