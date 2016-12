Antep'te iki başkandan iki önemli konuşma

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şunu kimse unutmasın biz bin yıldır bu topraklardayız. Bin yıldır hainliğin her türlüsünü gördük. Geçmişte bütün hainlerin hesabını kestik, tuzakların hepsini bozduk. Allah'ın izniyle bunu da bozacağız." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından Şehitkamil Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni-2016"da yaptığı konuşmada, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılını kutladı.

Gazianteplilerin 95 yıl önce vatan aşkının, bayrak aşkının ne olduğunu ve bu topraklara kimsenin göz dikemeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, vatan için canını veren bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye üzerinde kirli oyunlar oynanmak istendiğini, sözde birbiriyle alakası olmayan terör örgütlerinin tamamının aynı zamanda Türkiye'yi hedef aldığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Önce darbe girişimi, ardından Gaziantep ve İstanbul'da, Kayseri'de, Ankara'da terör eylemleri yaşadık. Çok açık söylüyorum bu derece alçakça bir hainliği dünyada çok az millet yaşamıştır. Şunu kimse unutmasın ki biz bin yıldır bu topraklardayız. Bin yıldır hainliğin her türlüsünü gördük. Geçmişte bütün hainlerin hesabını kestik, tuzakların hepsini bozduk. Allah'ın izniyle bunu da bozacağız. Birliğimizi, bütünlüğümüzü asla kimseye bozdurmayacağız. Devletimiz, içeride ve dışarıda büyük bir mücadele vermektedir. Türk özel sektörü olarak, terör örgütleriyle mücadelede sonuna kadar devletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum."

Hisarcıklıoğlu, her yıl GSO'nun düzenlediği bu törene katıldığını dile getirerek, GSO Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve yönetim kurulunu kutladı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da GSO olarak dayanışma içinde olmaya ve şehitlere sahip çıkmaya devam ettiklerini belirterek, Başbakanlık tarafından başlatılan kampanyaya Gaziantepli sanayiciler olarak 21 milyon 635 bin lira bağışta bulunduklarını anımsattı.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Konukoğlu, küresel ve bölgesel olumsuz koşullara rağmen 27 çeyrektir kesintisiz büyüyen Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde daraldığını anımsattı.

- "Ekonomide milli seferberlik ilan etmek zorundayız"

Ekonomide iyileştirmeye dönük önemli kararlar alan ve teşvik paketleri açıklayan hükümetin, olumlu çabalarını takdirle karşıladıklarını kaydeden Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak böyle bir dönemde ekonomide milli seferberlik ilan etmek zorundayız. Üretim ağırlıklı bir modelle yüksek büyümeyi yakalamaya, sanayi sektöründe çalışmayı daha cazip hale getirmeye mecburuz. Bunun için istihdam üzerindeki vergi ve prim yükü, daha fazla destekle rekabetçi seviyelere çekilmelidir. Mevcut çalışan sayımızın korunması açısından sigorta prim desteği, yeni işçilerin yanı sıra halen çalışanlara da verilmelidir. Gelir vergisi taban uygulaması kademeli olarak yükseltilerek, asgari ücret üzerindeki yük hafifletilmelidir. Açıklanan, Doğu ve Güneydoğu Yatırım Destek Hamlesi paketini olumlu buluyoruz ancak teşvik edilecek sektörler iyi belirlenmelidir. Bölgede faaliyet gösteren özel sektöre, devlet eliyle rakip çıkarılmamalıdır. Bu arada, ekonomideki durgunluk ve kurdaki dalgalanmadan olumsuz etkilenen mevcut çalışan işletmelere üretimlerini destekleyici teşvikler verilmelidir."

Konukoğlu, Gaziantep’in 2016 yılında da ülkenin lokomotif gücü olmayı sürdürdüğünü vurgulayarak, sanayicilerin ekonomik daralmaya ve pazarlarındaki problemlere rağmen yatırıma, üretime, istihdama, ihracata ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini anlattı.

Ülkeye duydukları güvenin bir sonucu olarak, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde son 2 yılda 120 yeni fabrikanın üretime geçtiğine, faaliyette olan tesis sayısının toplam 966’ya çıktığına ve şu anda 85 firmanın inşaat çalışmalarının sürdüğüne dikkati çeken Konukoğlu, diğer yandan 174 ülkeye mal satmayı, Türkiye’de en fazla ihracat yapan 5. şehir konumuna yükselmeyi başardıklarını söyledi.

- "Çağdaş bir anayasa ile yolumuza devam etmemiz gerektiğine inanıyoruz"

GSO’nun, bölge sanayisine ivme kazandıracak projelere ağırlık verdiğini dile getiren Konukoğlu, bu yıl "Gaziantep Oğuzeli Havaalanı Islah OSB" ile "Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas OSB”nin kuruluşunun tamamlandığını, ayrıca "Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB" kurmak için Bakanlığa başvuru yaptıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şunu özellikle vurgulamak isterim ki; özel sektör yatırımlarıyla büyüyen, istihdam deposu olan ve aynı zamanda 450 bin Suriyeliyi misafir eden Gaziantep, bölge ekonomisi ve sosyal barışın en önemli teminatıdır. Ancak, Ortadoğu krizinden en çok etkilenen şehir olarak, şimdi bir de ekonomi gazisiyiz. Hükümetimizden, bu dönemi sorunsuz geçirebilmemiz için Gaziantep’e özel destek vermesini, şehrimizdeki şirketlerin sigorta primleri ve vergilerinin en az 1 yıl boyunca devletimiz tarafından karşılanmasını istiyoruz. Ayrıca, şehrimizde işsizlerin faydalanacağı mesleki eğitim merkezinin hizmet binasını inşallah kısa zamanda açacağız. Suriyelilere de eğitim verilecek bu merkezin faaliyetlerinin desteklenmesini özellikle talep ediyoruz. Biz sadece ekonomiyi düşünmüyoruz, asıl mesele devletin ve milletin bekasıdır. Unutmayalım ki, vatanımız varsa biz varız, devletimiz varsa biz varız. Bugün hepimize düşen görev; safları sıklaştırmaktır. Görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakarak, birlik ve bütünlüğümüzü, ulusal çıkarlarımızı korumaktır. Milli mücadelenin bayraktarlığını yapan Gaziantep olarak bizler; devletimizin, teröre karşı amansız mücadelesinde sonuna kadar yanında yer alacağız ve her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. İş dünyası olarak, umudumuzu her zaman canlı tutuyoruz. Türkiye’yi her alanda, AB ülkelerinden daha ileri seviyeye taşımamız, darbe anayasasından bir an önce kurtararak çağdaş bir anayasa ile yolumuza devam etmemiz gerektiğine inanıyoruz."

Konuşmaların ardından ödül alan firmalara plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi.