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ARGE devinden gurur veren başarı

Türkiye’nin lider dijital dönüşüm şirketlerinden Netaş, yönetim kurulunda bulunduğu Avrupa Birliği EUREKA şemsiyesi altında faaliyet gösteren Telekomünikasyon ve Bilişim (Telecommunication and ICT) kümesi Celtic-Plus’ta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildi. Bu gelişmeyle Netaş, uçtan uca telekomünikasyon çözümleri araştırma alanında faaliyet gösteren ve ArGe projelerine destek veren Celtic-Plus’ta daha fazla söz sahibi olacak.

ARGE devinden gurur veren başarı

Türkiye’nin dijital dönüşüm mimarı Netaş, EUREKA şemsiyesi altında Telekomünikasyon ve Bilişim (Telecommunication and ICT) kümesi olarak faaliyet gösteren Celtic-Plus’ta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildi. 500’den fazla üyesi bulunan Celtic Plus organizasyonu, Telekomünikasyon ve Bilişim alanlarında çok uluslu yenilikçi, rekabetçi ArGe projelerine destek sağlıyor. Diğer Celtic Plus Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Alcatel-Group, Atos, British Telecom-BT, Deutche Telecom-DT, Ericsson Group, Gemalto, iMinds, Indra, Italtel, RAD, Siemens, Telefonica Group, Thales, Turkcell, Türk Telekom gibi uluslararası çapta lider teknoloji firmaları bulunuyor.
Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçleri kapsayan ArGe projelerini desteklemek amacıyla, Avrupa Birliği çatısı altında kurulan EUREKA’nın Telekomünikasyon ve Bilişim kolu olan Celtic-Plus, geniş bant altyapı ve servisleri, optik ağlar, mobil hizmetler gibi alt araştırma alanlarında ArGe projelerinin geliştirilmesini ve desteklenmesini hedefliyor.
Neredeyse yarım asırlık yolculuğu süresince Türkiye’de telekom altyapısının kurulmasına ve dönüşümüne öncülük eden Netaş, bu oluşum içerisindeki yeni görevinde, diğer başkan yardımcıları olan Orange ve Nokia temsilcileri ile birlikte çalışarak Avrupa’da teknoloji oluşumuna sağladığı aktif desteği daha da artıracak. Ulusal ve uluslararası birçok ArGe oluşuma destek veren Netaş, bugün, dünya çapında rekabet gücüne sahip, öncü çözümler geliştirdiği ArGe Merkezi’yle, Türkiye’nin teknoloji alanındaki bölgesel hedeflerine katkı sağlıyor ve küresel boyutta en ileri teknolojiyi tasarlayarak 750’yi aşkın ArGe mühendisiyle yüksek katma değerli ArGe çalışmalarını sürdürüyor.
 

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