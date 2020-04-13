Arzu Sabancı'dan en duygusal yazı: Eğer unutursam hatırlamak için...

Ev karantinasında beşinci haftasına giren Arzu Sabancı, karantina günlerini ve yaşadığı zaman diliminiz, unutursa hatırlamak için tüm hislerini instagram hesabında paylaştı.

Arzu Sabancı yaşadığı duygusal anları şu sözlerle paylaştı:

-Yaşadığımız bu dönemle ilgili hislerimi yazmak istedim. İlerde her şey normale döndüğünde, eğer unutursam hatırlamak için…”

-Umarım siz ve aileniz hepiniz iyisinizdir. Bu dönemde birimizin iyiliğinin, hepimizin iyiliği olduğunu idrak etmemiz lazım. Benim sağlıklı olmam sana, senin iyi olman bana bağlı. Dinimiz, mesleğimiz, mali durumumuz hiçbirinin önemli olmadığını, hepimizin eşit olduğunu, bu hastalık gösterdi.

-Çalışması zorunlu olan tüm çalışanlara ve sağlık sektöründe çalışanlarına minnettarız bize düşen ise bu dönemde evde kalmak. Bu virüs ile hepimiz bir gün karşılaşacağız ama en geç karşılaşan en şanslı olacak.

-Şu anda evde kalışımızı engelleme olarak değil, fırsat gibi algılayıp olumlu düşünceyi bırakmadan yeni şeyleri öğrenmek için kullanmalıyız.

-Şu anda hastanede deyilde evdeyseniz, şanslı gruptasınız demektir. Bu dönemde hastalık Korona virüsü olmayabilir, bunun dışındaki hastalıklardan dolayı hastanede olmanız ya da yakınınızın olması, sizin yanına gidememeniz ne zor bilseniz, Allah bunların hiçbirini size yaşatmasın. Evinizde sağlıkla kaldığınız her güne şükredip evde kalmaya devam …

-Yıllardır doğaya verdiğimiz zararı artık anlamamız lazım. İlahi düzen, biz bunu anlamadıkça bize zorla öğretiyor. İnsanlar eve kapanıp, doğayı kirletmedikçe doğa kendine geliyor. Venedik kanalında bu dönemde, kanallardaki su bile berraklaşmış balıklar gözükmeye başlamış. Çin'de hava kirliliği azalmış, evren bizim yapamadığımız dengeyi bize zorla da olsa öğretiyor, umarım biz insanlar bu durumdan en az zararla ve birçok ders alarak çıkalım. Ve yine eminim ki biz inatla öğrenmediğimiz de, bunu bize öğrenene kadar, bu DÖNGÜ devam edecek.

-En kısa sürede sağlıkla sevdiklerimizle kucaklaşma dileğiyle sağlıkla evde kalalım.