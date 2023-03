ASİAD'ın ilk kadın başkanı dünyaya meydan okuyacak

Buse Erdönüş yazıyor... dünyası ve STK temsilcileri Avrasya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin öncülüğünde bir araya geldi. Türkiye'nin gelecek yüzyılı için ticari ilişkilerin geliştirilmesi konuşulan toplantıda. ASİAD Genel Başkanı Evrim Kırmızıtaş Başaran'ın ilk hedefi dünyanın her noktasında güç katmak ve dünyaya meydan okumak olacak.

“Hakikaten çok güzel bir topluluk görüyorum. Evet doğru 20 yıllık bir dernek. Fatihin yıllar öncesinde kurduğu bu dernek aslında göz bebeği. Aslında çok büyük bir sorumluluk alıyorum fakat ben çalışmayı çok seven, üretme odaklı bir kadın olduğum için dedim ki ‘Faruk Bey siz bana kaç üye verecekseniz ben onu 2-3 katına katlarım.’ dedim ve şu anda istikrarlı bir şekilde zaten devam ediyoruz.

Ezici güçlerle büyük bir oyla başkan oldum, kendimi de iyi hissettim aslında. Sadece taze kan geldi diyelim, farklılık iyidir.”

İlk Hedef: “Kadın Sayısının Artması!”

ASİAD’ın yeni genel başkanı Evrim Kırmızıtaş Başaran’ın ilk işi derneğin adını değiştirmek oldu. “Anne olmak kadın olmak zaten çok büyük bir sorumluluk, şu an burada iş kadınlarını görüyorum ve yüzler gülüyor. Onlar adına derneğin adını ‘İş İnsanları’ olarak değiştiriyorum.” dedi. Kadın üye sayısını arttırarak, olması gerektiği gibi kadın-erkek eşitliğini sağlayacağını söyledi.

Devraldığı bu bayrakla bir kadın olarak dünyaya meydan okuyacağını söyledi ve devam etti: “Biliyorsunuz ki her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Kadınlar zaten başarılıdır.”

Evrim Kırmızıtaş Başaran her cümlesinde kadının gücüne dikkat çekerken toplantı sonunda kadın gücünü göstermek adına bütün kadınları kürsüye davet ederek fotoğraf çekildi.

“BİRBİRİMİZİN GÜCÜNDEN BESLENİYORUZ”

Evrim Kırmızıtaş Başaran ve Ömer Faruk Başaran birbirlerinden aldıkları destekle ASİAD’I sektörde lider ve öncü olma hedeflerini dile getirdiler.

“Karı koca özgüveni yüksek olan insanlar olarak hem ülkemize değer katacak hem de birbirimizle daha fazla iş imkânı sağlayacak daha çok kazanç sağlayacak sistem üzerine kurulu bir beynimiz var. Biz her zaman paylaşmaktan ve birlikte olmaktan, bu güçten beslendik. Onun için de hiç kolay olmadı. Bilirsiniz hazıra konmak, kolayı seçmek her zaman çok kolaydır. O yüzden buradaki tüm iş insanları kendisini geliştirmek ve kendisine daha fazla katma değer katmak için şu an burada bizimle beraber.”

Bugünden Yarınlara Teşvik Ödülleri

“İlerleyen zamanda ki katın çıkaracağız. 70 ülke temsilcilerimiz var. Dünyada Türk bayrağını dalgalandıran, bu kadar büyük çok az sayıda dernek vardır. Derneklere meydan okumak hedefimiz. Çok fazla iş insanının olduğu bir noktada aslında birlikten kuvvet doğan bir dernekten bahsediyoruz.”

Evrim Kırmızıtaş Başaran’a konuşmasının ardından plaket verilirken kendisi de toplantıya katılan temsilcilere ödüllerini takdim etti.