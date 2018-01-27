“Asırlık güllaç“ın patronu ihracat hedefliyor

BURSA (AA) - BÜŞRA NUR ÖZCAN - Bursa'da dedesinden ve babasından devraldığı mesleği sürdüren güllaç üreticisi Doğu Kılınç, ilerleyen yaşına rağmen kıtalar aşarak gittiği yurt dışındaki gıda fuarlarında ticari ilişkiler kurarak ihracat yapmayı hedefliyor.

Dedesi "Zelzele Mehmet" tarafından Tarihi Kayhan Çarşısı'nda 1900 yılında açılan dükkanı 65 yıldır işleten Kılınç (81), ramazan sofralarının vazgeçilmezi güllacı "Zelzeleler" markasıyla ülkenin çeşitli yerlerine gönderiyor.

Yurt dışındaki gıda fuarlarına giderek, çeşitli temaslarda bulunan Kılınç, evlatlarının da kendisinden sonra bu işe sahip çıkmasını umut ediyor.

- "Türkiye'nin en iyi güllacını imal ediyoruz"

Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinin bir deprem sırasında dünyaya geldiğini ve bu nedenle "Zelzele Mehmet" olarak anıldığını söyledi.

Dedesinin Kayhan Çarşısı'nda 1900'de bir dükkan açtığını belirten Kılınç, "O zamanlar Kayhan, Bursa'nın başlıca çarşılarından biriydi. Eskiden köylüler, hayvanlarıyla Kayhan Çarşısı'na gelir, onları ahıra bağlar ve getirdikleri ürünleri satıp akşam köylerine dönerdi. Bizim dükkanımız da gıda üzerineydi. Benim dedem de babam da bu dükkanda çalışırdı." diye konuştu.

Bu dükkanda esas olarak güllaç üretim ve satışının yapıldığını anlatan Kılınç, şunları kaydetti:

"Dedem ve babam, güllaç işine emek vermiş. Güllaç, sütlü bir tatlı çeşidi. Bu bakımdan 7'den 70'e kadar herkese faydalı bir gıda olduğu için tutuldu, rağbet gördü. Biz de bunu bırakmadık, bu işi devam ettirdik. Ben, 16 yaşlarımda Kayhan Çarşısı'na girdim, o zamandan beri 65 senedir buradayım. Dedem, babam rahmetli olduktan sonra iş bana kaldı. Ben de güllaç tatlısı dedemden kalma bir meslek olduğu için devam ettirmek istedim. Bütün gücümüzle, titiz bir şekilde Türkiye'nin en iyi güllacını imal ediyoruz. Bursa'dan çeşitli illere gönderiyoruz. Bizim formülümüze göre özel olarak imal ettikten sonra kurutup paketliyoruz."

- "En çok ramazan ayında satılıyor"

Kılınç, sattıkları güllacın çok beğenildiğini dile getirerek, "En çok ramazan ayında satılıyor. Ramazanda satışımız başlar, bayramdan sonra kimse yüzüne bakmaz olur. Bir yıl sonra ramazanda biz yine imalatımızı artırırız." dedi.

Çocuklarının bu işi devam ettirmesini isteyen Kılınç, "Bizi destekleyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB'den Allah razı olsun. Bizi davet ettiler, fuarlara. Dubai, Fransa ve Almanya'daki gıda fuarlarına gittim. Dışarıya açılmak için gerekli yerlere müracaat ediyorum. İhracat için piyasa araştırması yapıyorum. Almanya'da Türk bakkallara ürün dağıtan büyük marketlerle anlaşmak üzereyiz. İnşallah bundan sonra dışarıya da açılacağız." diye konuştu.