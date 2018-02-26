Assan Panel Assan Demir'i bünyesine kattı Sandviç panel sektörünün önemli oyuncularından biri olan Assan Panel, 37 yıllık galvaniz sac tecrübesi sahibi Assan Demir’i bünyesine kattı.

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Panel, inşaat ve yapı sektöründe galvaniz sac denilince akla gelen ilk marka olan Assan Demir’i bünyesine kattı. Galvanizli sac ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunmaya başlayan Assan Panel, bundan böyle sandviç panel üretiminin yanı sıra inşaat ve yapı sektörü firmalarının ihtiyaçları doğrultusunda yassı mamul ürün gruplarından oluklu, stor ve trapez sac ürünleri de üretecek.



Birliktelikten yeni bir güç doğdu



Yeni birliktelik ile ilgili değerlendirmede bulunan Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, 1980 yılından bu yana inşaat ve yapı sektörünün kalite denilince akla gelen ilk markalarından biri olan Assan Demir’i bünyelerine kattıklarını açıkladı. Yeni oluşum ile birlikte sektördeki hem konumlarını hem de güçlerini artırdıklarını bildiren İhsan Tolga Akar, “Assan Demir, bundan böyle Assan Panel bünyesinde aynı hedefler doğrultusunda yoluna devam edecek. 37 yıllık bu tecrübe ile birlikte galvanizli sac ürün ve hizmetleri vermeye başladık. İnşaat ve yapı sektörü firmalarının ihtiyaçları doğrultusunda yassı mamul ürün gruplarında müşterilerimize hizmet sunuyoruz” dedi.



Stok yönetimine önemli katkıda bulunuyor



1980 yılında üretime sürekli sıcak daldırma galvaniz üretimi ile başlayan Assan Demir, bayilerinin ve sanayici firmaların ihtiyaçlarına önem veren anlayış ile ürün ve hizmet sunuyor. Üretime başladığı ilk yıllardan beri sektörde sürekli kendini geliştiren ve kalitesini artıran Assan Demir, inşaat ve sanayici firmaların en büyük problemlerinden biri olan stok yönetimine önemli katkıda bulunuyor. Assan Demir, İstanbul ve İskenderun’daki tesislerinde her türlü çatı-cephe, duvar ve tavan kaplamaları, sıhhi tesisat, klima ve havalandırma kanalları, elektrik taşıma sistemleri, güneş enerji sistemleri, kepenk ve panjurları üreticileri, kablo ve kablo kanalı üreticileri, çelik konstüksiyon gibi çok çeşitli sektörlere istenilen her ebatta dilinmiş, boy kesilmiş, rulo/paket olarak ve trapez/oluk/stor/mahya formlarında şekillendirilmiş mamul üretiyor.



Üretim kapasitesi 18.000.000 metrekareye çıktı



1990 yılında Kibar Holding’in bir kuruluşu olarak faaliyetlerine başlayan Assan Panel ise 4.000.000 m²/yıl sandviç panel kapasiteli ilk fabrika yatırımını Tuzla - İstanbul’ da gerçekleştirdi. 2004 yılında 3.000.000 m²/yıl kapasiteli İskenderun, 2009 yılında 3.000.000 m²/yıl kapasiteli Balıkesir ve 2012 yılında Ürdün’de 4.500.000 m²/yıl kapasiteli Kibar Industry-Assan Panel fabrikasının yatırımını yapan Assan Panel, 2015 yılında ise İstanbul fabrikasında 3.500.000 m²/ yıl kapasiteli ikinci üretim hattının yatırımını tamamlayarak, toplam kurulu fiili kapasitesini 18.000.000 m²/yıl’a çıkardı. Ürdün Tesisi Orta Doğu’nun en büyük sandviç panel üreticisi konumunda bulunuyor.