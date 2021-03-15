Asya Pasifik'teki iş fırsatlarını anlatacak

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) pandemi döneminde de ekonominin gündemde kalmasına destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile birlikte düzenlediğimiz “Ticari Diplomasi Yolculuğu” buluşmaları tüm hızıyla sürüyor.

DEİK, dış ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için 146 İş Konseyi ile ticari diplomasi faaliyetlerini gerçekleştiriyor. DEİK’in İş Konseyi Başkanlarını her hafta salı günü saat 11.00’de online platformda ağırlıyor.

Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini, ülkelerde yaşanan ticari gelişmeleri, yeni pazarları, fırsatları, tehditleri, yatırım imkânlarını, kısacası dış ticarete dair her şey “Ticari Diplomasi Yolculuğu” toplantılarında masaya yatırıyor.

Bu hafta, dünyaya açılmayı düşünenlerin bilgilendirilmesine katkı sağlayacak toplantı, EGD YİK Üyesi ve Yeni Şafak Gazetesi Ekonomi Müdürü İbrahim Acar'ın moderatörlüğünde DEİK/Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı ve Türkiye-Hong Kong İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı'nın katılımlarıyla 16 Mart 2021 Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirerek, Murat Kolbaşı Türkiye-Asya Pasifik ve Hong Kong ile ilgili güncel bilgileri aktaracak. TMurat Kolbaşı bölgeyi en iyi bilen Türk iş insanları arasında yer alıyor. Toplantıya katılmak için aşağıdaki linki tıklamak yeterli olacak.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82499395095?pwd=ckdmYzQ0bGY4dW9HaUZPSVliOUhKQT09

Meeting ID: 824 9939 5095 - Passcode: 442783