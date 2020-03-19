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AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nce, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de talepleri dikkate alınarak, AVM’lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı alındı. Boyner, Mavi, İpekyol, Twist, Machka, Mudo, Adil Işık ve Kiğılı markaları Türkiye'deki mağazalarını bugünden itibaren itibariyle geçici bir süre kapattı.

AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı
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AYD'den yapılan açıklamada, AYD Yönetimi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alınacak önlemleri açıkladığı konuşmasında yer alan “evinizden çıkmayın” tavsiyesi uyarınca, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de taleplerini dikkate alarak AVM’lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı aldığı bildirildi. Açıklamada, AVM’lerin açılış kapanış saatleri kamu otoritesi tarafından belirlendiği için bu konudaki kararı ivedilikle bekledikleri belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketi için teşekkür eder, bu süreçte hiçbir çalışanımızın işini kaybetmeyeceğini belirterek, kiracılarımıza da gerekli kolaylıkların sağlanacağını kamuoyu ile paylaşırız." ifadeleri kullanıldı.

GEÇ AÇILIP ERKEN KAPANMA TAVSİYESİNE UYULMADI

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin yönetim kurulu üyeleri 14 Mart'ta bir çalıştay yapmıştı. Çalıştayda AVM'lerin 10:00 -22:00 olan açılış kapanış saatlerinin 12.00-20.00 olarak uygulaması için tavsiye kararı alınmıştı. Ancak AVM'ler bu tavsiyeye uymamış, bazı AVM'ler sosyal medya hesapları üzerinden "Alışveriş Merkezimiz 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir" mesajları yayınlamıştı.

MAĞAZALARINI KAPATTI

Hızla yayılan koronavirüs salgının sonrası bazı markalar mağazalarını salgına karşı önlem için kapama kararı aldı. Bu kapsamda Boyner, Mavi, İpekyol, Twist, Machka, Mudo, Adil Işık ve Kiğılı markaları Türkiye'deki mağazalarını bugünden itibaren itibariyle geçici bir süre kapattı.

436 AVM BULUNUYOR

Türkiye'de 436 AVM bulunuyor.

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