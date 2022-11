Avon kadına yönelik şiddete dikkat çekecek

Avon, dünyada ve Türkiye’de kadına ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik desteğini bu yıl da sürdürüyor. 25 Kasım’da tüm dünyada gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm hareketi öncesinde Avon, 35’ten fazla sivil toplum kuruluşuna 1 milyon dolar bağış yapacağını duyurdu.



Maçtan 10 saat sonra şiddet zirveye ulaşıyor

1991 yılından bu yana, 25 Kasım (Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü) ile 10 Aralık (İnsan Hakları Günü) tarihleri arasındaki 16 gün Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm olarak kabul ediliyor. Bu yıl, 16 Günlük Aktivizm, 2022 FIFA Dünya Kupası ile aynı zamana denk geliyor, çünkü The Centre of Economic Performance yapılan bir araştırmaya göre, bir futbol maçının bitiminden sonra kadına yönelik şiddetin arttığını ve maçtan 10 saat sonra zirveye ulaştığını gösteriyor.

NO MORE ile birlikte #iamasupporter kampanyası

Avon ve küresel yardım kuruluşu NO MORE; şiddet belirtileri konusunda farkındalığı artırmak, cinsiyete dayalı şiddete karşı durmak ve buna yönelik destek hizmetlerine katkı sunmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalarını da yoğunlaştırdı. Bu yılki 16 Günlük Aktivizm sırasında Avon, NO MORE ile birlikte #iamasupporter kampanyasını başlattı. Kampanya insanların, mağdurlara ve sevdiklerinin kadına yönelik istismara maruz kaldığından şüphelenenlere desteklerini göstermeye teşvik ediyor. Avon ve NO MORE insanları kadına yönelik istismarın belirtilerini tanımaları ve nasıl önlem alınacağı konusunda bilgilenmeleri için dört ana noktaya odaklanıyor:

1. Tanıyın: Kadına yönelik şiddet konusundaki bilgilerinize güvenin.

2. Yanıt Verin: Kadına yönelik şiddet ile ilgili sorunlara yanıt verme ve yargılamadan dinleme yetkisine sahip olun.

3. Başvurun: Yerel uzman destek almayı teşvik edin.

4. Ulaşın ve sesinizi duyurun: #iamasupporter etiketini kullanarak kadına yönelik şiddet farkındalığınızı artırın. Kaynakları ve bilgileri paylaşmak için sosyal medyayı kullanarak bir destekçi olduğunuzu gösterin.

Şiddet belirtilerini tanıyın ve destek alın

Avon CEO'su Angela Cretu şunları söyledi: “Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, dünyadaki en yaygın insan hakları ihlalidir, ancak çoğu zaman kapalı kapılar ardında gizlenmektedir. 16 Günlük Aktivizm, şiddete karşı çıkmak ve mağdurlara yalnız olmadıklarını göstermek için çok önemli. 15 yılı aşkın bir süredir Avon, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etmek için dünyanın dört bir yanındaki hayır kurumlarıyla birlikte çalışarak beş milyon temsilcimizin ve müşterilerinin şiddet belirtilerini tanımasına, güvenli konuşmalar yapmasına ve hayati hizmetlere ulaşmalarına yardımcı oluyor. Desteklediğimiz STK'lar, dünyanın dört bir yanındaki kadınlara hayatlarını yeniden inşa etmeleri için ihtiyaç duydukları temel yardımı sağlıyor."

NO MORE CEO'su Pamela Zaballa ise şöyle konuştu: “Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti sona erdirme konusunda kararlıyız. Avon ile ortaklığımız, kadına yönelik istismarın tüm mağdurlarına sunulan hizmetleri desteklemeye devam etmemizi sağlıyor. Hepimizin çözümün bir parçası olması için kadına yönelik şiddet hakkında konuşmaya başlamamız gerekiyor.”

Ukrayna’daki savaştan etkilenenlere de destek veriyor

Avon, 135’inci yaşını kutladığı geçtiğimiz yılda da kadınlar için daha iyi bir gelecek yaratmaya yardımcı olmak amacıyla 1,35 milyon dolarlık bağış yapmıştı. Bağışlara devam eden Avon, Ukrayna’daki savaşta cinsiyete dayalı şiddetten etkilenen kadınları destekleyen Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na 162.000 dolar ve etkilenenleri destekleyen Kızılhaç'a 200 bin dolarlık yardımda bulunmuştu. Avon, ürün bağışlarıyla da Ukrayna'daki kadınlara ve ailelerine de yardım etmeye devam ediyor.