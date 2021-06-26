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Ayakkabı için bu fuara geliyorlar

Pandemi koşullarının hafiflemesiyle birer birer açılan pazarlar, zorlu bir dönemden geçen dünya ayakkabı sektöründe üretimi hızlandırdı. Ayakkabı yan sanayinin de canlanmasını sağlayan bu gelişme, Türkiye’nin tek, Avrasya’nın ise en büyük ayakkabı yan sanayi fuarı AYSAF’ın hacmini büyüttü. Pandemi öncesi dönemin yakalandığı fuarda, yabancı ziyaretçi sayısında geçen yıla göre yüzde 10’luk bir artış bekleniyor.

Ayakkabı için bu fuara geliyorlar
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Ayakkabı sektörünün merakla beklediği AYSAF - Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı, yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile kapılarını açıyor. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen fuar, 64’üncü kez sektörü buluşturuyor. 30 Haziran - 3 Temmuz 2021 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde 60.000 metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarda, sektöre dair yeni ürün ve teknolojiler görücüye çıkarılacak.

Pazarlar açıldı, üretim hızlandı

Pazarların birer birer açılmasıyla üretimine hız veren dünya ayakkabı sektörü, ayakkabı yan sanayinin canlanmasını da sağlarken, 150 milyar dolarlık bir ekonomi yaratan sektör, pandemi sürecinde hacmini büyüten AYSAF Fuarı’nda yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Dünya ayakkabı yan sanayinin kalbinin attığı fuarda, özellikle yabancı ziyaretçi sayısında geçen yıla göre yüzde 10’luk bir artış bekleniyor. Fuar, yabancı katılımcı firmaların Türk satın almacılara ürün satma isteği ile de öne çıkıyor. Bu sayede hem ihracat hem de ithalat anlamında milyarlarca dolarlık ticaret fuara damgasını vuracak.

Sektöre dair yenilikçi ürünler tanıtılacak

300’ün üzerinde firmanın son teknoloji ürünlerini sergileyeceği fuar; aralarında Ukrayna, Mısır, Nijerya, İran, Rusya, Suriye, Tunus, Bulgaristan, Pakistan, Özbekistan, Hindistan, Lübnan, Moldova, Kazakistan, Filistin, Romanya, Almanya, Irak, Hollanda, Polonya, Birleşik Krallık, Azerbaycan, Yunanistan, Kırgızistan, Suudi Arabistan, Sırbistan, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD, Zambia, Cezayir, Bangladeş, Belarus, Gürcistan, İtalya, Ürdün, Makedonya ve Fas’ın da bulunduğu ülkelerden binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapacak. Aksesuar ve tekstil ürünlerinden kalıp, taban, topuk, küf, kimyasallar, bitmiş ve yarı mamul ham deri, suni deri ve deri işleme makinelerine kadar sektöre yönelik tüm yenilikçi ürünlerin tanıtılacağı fuarda, Türk ayakkabı yan sanayi de en güçlü markalarıyla temsil edilecek. Türkiye’de 12 bine yakın işletmeyle yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağlayan sektör, fuarda ticarete doyacak.

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Anahtar Kelimeler:
CNR HoldingCNR Expo İstanbul Fuar MerkeziUluslararası Ayakkabı Yan Sanayi FuarıAysafAyakkabı
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