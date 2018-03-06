Babacan Holding'e Portekiz'den özel davet! Babacan Holding, gelen özel davetle yurt dışına açılmaya hazırlanıyor. Mimari çizimleri Portekiz’de gerçekleştirilen Babacan Port Royal’i görmek için İstanbul’a gelen Porto Belediye Başkanı Rui Moreira, şirketin diğer projelerini de yerinde inceledi. Projelerin büyüklüğü ve kalitesinden etkilenen Rui Moreira, Babacan Holding’i Porto’da benzer projeler gerçekleştirmesi için özel olarak ülkesine davet etti.

Babacan Holding’in güvenilir, kaliteli ve lüks kavramlarını bir araya getirdiği konut projeleri, mimari ve teknik detaylarıyla Portekizlilerin dikkatini çekti. Mimari çizimleri Portekiz’in ünlü Porto şehrinde yapılan Yeşilköy Havalimanı karşısında yükselen Babacan Port Royal’i görmek için İstanbul’a gelen Porto Belediye Başkanı Rui de Carvalho de Araújo Moreira, holdingin tüm projelerini hayranlıkla inceledi. Babacan Holding’in büyüklüğü ve kalitesinin yanı sıra teknik ve mimari detaylarıyla da fark yaratan projeleri karşısında etkilendiğini ifade eden Moreira, Babacan Holding’i Avrupa’nın en güzel şehirleri arasında yer alan Porto’da benzer projeler geliştirmek için özel olarak ülkesine davet etti.



2019 için hazırlıklara başladı

Mimari çizimleri Portekiz’de gerçekleştirilen Port Royal projesinin adını da Porto’dan aldığını kaydeden Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Aldığımız davet bizi hem kurumumuz hem de sektörümüz adına çok mutlu etti. Babacan Holding olarak öncelikli üretim hedefimiz ve aşkımız Türkiye. Ülkemize duyduğumuz aşk ve güvenle üretmeye, imzamızı taşıyan projelerle ekonomimize sağladığımız katkıyı artırmaya devam ediyoruz. Gelen davet üzerine, Porto’da bir proje geliştirmeye yönelik hazırlıklara başladık. Bu yılın sonunda proje planını tamamlayıp, 2019 yılında hayata geçirmeyi hedefliyoruz”



Adını Porto’dan aldı

Mimari tasarımı dünyaca ünlü Portekizli Addon Grup imzası taşıyan Babacan Port Royal, toplam 5 blokta 814 daire ve 37 adet ticari üniteden meydana geliyor. Projede alan büyüklükleri 37 ile 212 metrekare arasında değişen1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor.

Şehrin merkezinde yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde parka komşu inşa edilen projede ayrıca geniş yürüyüş, dinlenme, eğlence alanları ve süs havuzları mevcut. Teslimlerin Eylül 2019’da gerçekleştirilmesi planlanan projede fitness, sauna, kapalı yüzme havuzu, hamam, masaj odası, play station odası, sinema odası, dinlenme odası, oyun odası gibi pek çok donatı bulunuyor. Metroya sıfır konumu, E-5’e 1 dakika, İDO’ya 10 dakika mesafede yer alan konumuyla beğeni toplayan Babacan Port Royal, CNR Fuar Merkezi, Dünya Ticaret Merkezi, Ataköy Marina, İSTOÇ, Masko, Kuyumcukent, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ve Atatürk Olimpiyat Stadı gibi alanlara yakın mesafede yer alıyor.