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Babası ile ilgili paylaşımı duygusal anlar yaşattı

Dünya Kadın Girişimciler Günü önemli etkinliklere ve duygusal dokunuşlara sahne oldu. Babası ile ilgili bir anısını anlatan Fatma Aydoğdu'nun paylaşımı iş dünyasına duygusal anlar yaşattı.

Babası ile ilgili paylaşımı duygusal anlar yaşattı

Türkiye’de kadın girişimciliğinin önderlerinden Tezmaksan Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu bugün dolayısıyla Kanal Ekonomi’de çok önemli bir programa imza attı.

Wediacorp CEO’su Funda Şen, Özge Makine Kurucu Ortağı Özge Kartal Çetin ve Accouchee Kurucu Ortağı Ilgın Özdemir Yazgan ile yeni nesil girişimcilik konusunda tarihi bir programa imza atan Fatma Aydoğdu’nun babası ile ilgili paylaşımı da iş dünyasına duygusal anlar yaşattı.

Türk sanayisinin gelişmesinde büyük katkısı olan takım tezgahları sektörünün duayenleri arasında yer alan Mustafa Aydoğdu’nun kendisi üzerinde büyük emeği olduğunu hatırlatan Fatma Aydoğdu şu paylaşımı yaptı.

-33 yıldır metal sektöründe babam ve kardeşlerimle yol almak büyük onur ve mutluluktu, yolumuzu açan, aydınlatan, her daim yanımızda olan, destekleyen, en büyük değerimiz iyi ki varsın…

Babası Mustafa Aydoğdu’nun kendisine şu önemli bilgileri öğrettiğini belirten Fatma Aydoğdu şöyle devam etti:

-Babam "Kızım para ile satın alamayacağınız üç değer vardır" sözleri kulağıma küpe olmuştur. O üç kavramı da şöyle anlatır.

1)Zaman

2)Tecrübe

3)İtibar

Bu özel günde Tezmaksan Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurucu Başkanımız sevgili babam, mentörümüz, liderimiz, değerlimiz Mustafa Aydoğdu’ya sevgi ve saygımızı sunuyoruz. Ve diyoruz ki seni çok seviyoruz.

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