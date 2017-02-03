Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı’na katıldı Medya sektörünün deneyimli profesyoneli Ayfer Arslan, Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı şirketinde Medya İlişkileri Koordinatörü olarak çalışmaya başladı.

Ayşegül Yıldız yazıyor - Kasım 2014’den itibaren Türkiye’nin önde gelen marka ve kurumlarına iletişim danışmanlığı hizmeti vermeye başlayan Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı, kurumlara stratejik iletişim, marka yönetimi, medya ilişkileri, lider iletişimi ve kriz yönetimi konularındaki birikim ve deneyimlerini sunarak sektörde özel hizmet anlayışıyla yoluna devam ediyor.



Ekonomi basınının deneyimli ismi Ayfer Arslan, Tercüman Gazetesi, Kanal 6, HBB TV, Posta, Dünya, Akşam ve Cumhuriyet Gazetesi dahil medyada ekonomi muhabiri ve finans editörü olarak yaklaşık 26 yıl görev yaptı. İSMMMO (İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası) “Yılın En Başarılı Ekonomi Muhabiri” ödülünün de sahibi olan Arslan, 2014 Aralık-2016 Haziran tarihleri arasında Edelman Türkiye’de Medya Direktörü olarak çalıştı. Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı ailesine katılan Arslan ile finans sektöründeki iddiasını güçlendiren şirket, az ve öz markaya hizmet verme politikası ile markaların beklentisini karşılıyor.





Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı müşteri portföyünde, ÜNLÜ & Co, Babacan Holding, Era Türkiye, Başyazıcı Grubu, Gül Proje, Bayraktar İnşaat, İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği, Güral Porselen, Güral Hotels, Negmar, İstanbullines, Etis Lojistik, Quasar, Yedi Mavi ve Dağ Mühendislik bulunuyor.















