Bakan müjdeyi verdi!.. İşyeri açma eziyeti bitecek

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 10. Divan Toplantısı Konya’da, TC Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyıldız, Halil Ayhan, Muhammet Uğur Kaleli, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, ASKON YK Üyeleri, Şube Başkanları ve divan üyeleri katıldı.

Cesur: ‘’ FETÖ Denilen Yılanın başı ve aveneleri kumpaslar ürettiler’’

10 Divan toplantısının açılış konuşmasını yapan ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur 2017 yılını değerlendirerek, 2018 yılına ilişkin öngörülerde bulundu.

ASKON Başkanı Cesur bu konuda şunları söyledi:

"

Hamdolsun 2017 yılında çıkartılan tüm krizlere rağmen, ülke olarak başta milletimiz ve hükümetimiz olmak üzere dirayetli bir duruşla dik durarak bütün bu oyunların üstesinden gelebildik. Bu ancak milli şuur ve vatanseverlikle olabilecek bir şeydi ve bu milletin evlatları bunu çok şükür Allah’ın izniyle başardı.

Hepinizce malum FETÖ denilen yılanın başı ve avenelerini bağırlarına basanlar, ülkemiz aleyhinde bu vatan hainlerinin peşine düşerek olmadık kumpaslar ürettiler. Ne var ki, hak bir idi, doğru bir idi, dünya 5’ten kat ve kat büyük idi. Nitekim mazlumun sesi olan ülkemiz Türkiye, hem kendi haklılıklarını hem de dünya üzerindeki masumların haklarını

koruyabilecek yiğitlere sahip olduğunu gösterdi. Bu hususta yüce Rabbimize ne kadar şükretsek azdır.

Bugün Büyüyen Türkiye’yi ele alacağız. Öyle bir Türkiye’ki Suriyeli, Arakanlı, Filistinli kardeşlerine sahip çıkan, dünya 5’ten büyüktür diyerek mazlumun, masumun yanında Dünya’ya diz çöktürebilen ülke Türkiye.

Evet ülke olarak bir çok hedeflerimiz var. Bu hedeflere de ancak ve ancak güçlendikçe, büyüdükçe ulaşabiliriz. Bu bağlamda 2017 yılını dünya devlerine parmak ısırttırırcasına büyüyerek geride bıraktık. Güçlü bankacılık sistemi, sağlıklı kamu maliyesi, avantajlı nüfus yapısı, iş yapımına uygun kültürü, mali teşviklerin etkisi ve başarılı bulduğumuz kredi garanti fonu uygulaması ile bu başarı elde edilmiştir ve takdire şayan bir durumdur. İş dünyası olarak elbette bu büyümenin daha sağlıklı bir şekilde devam etmesini arzu etmekteyiz.

Biz inanıyoruz ki, katma değer üreten sektörlere yönelik yatırımların desteklenmesi, verimlilik artışına dayalı bir büyüme stratejisi ile, özel sektör yatırımları ve yapısal reformlarla Türkiye, Allah’ın izni ile 2018 yılında da sağlıklı büyümeye devam edecektir."

Bakan Elvan: ‘’ İşyeri açma izin ve ruhsat süreçlerini YDO’lar Yürütecek’’

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından Konya’da düzenlenen 10. Divan Toplantısı’nda Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’dan iş dünyasını rahatlatacak bir müjdeli haber geldi. İş açmak isteyen bir çok girişimci tarafından şikayet konusu haline gelen işyeri açma izni ve ruhsat sürecini tek elden yürütme kararı aldıklarını açıklayan Elvan, Yatırım Destek Ofisleri'nin iş açmak isteyenlerin yerine tüm süreci tek elden yürüteceği müjdesini verdi.

Çalışmayla ilgili bu yıl İstanbul Kalkınma Ajansı bünyesinde pilot bir uygulama yaptıklarını belirten Bakan Elvan 2018 yılı içinde 3-4 ilimizde bu uygulamanın hayata geçirilerek, tek bir merkezden izin ve ruhsat işlerinin halledilebileceğini söyledi.

Sanayi Bölgelerinde tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri kurulacak

Türkiye’nin ithalata bağımlılığı konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Elvan, gerekli destek mekanizmalarını kurarak ithalata olan bağımlılığı azaltacaklarını belirtti. Bakan Elvan ayrıca, sanayi bölgelerinde tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri kuracaklarını bununla ilgilide Sanayi Bakanlığı ile ortak bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.