Bakın koltuğu kime bırakıyor?

Çalışan sayısı 45 bini Türkiye’de olmak üzere 60 binin üzerinde. 2018 konsolide cirosunun 50 milyar TL seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Grubun bugünlere gelmesinde hiç kuşkusuz Murat Bey’in rolü büyük. Babası Sabri Ülker’den bayrağı 2000 yılında devraldı. Bayrağı çok yukarılara taşıdı. Yıldız Holding, bugün Türkiye’nin üç büyük holdinginden biri. İstanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okuyan Murat Ülker genç yaşta grup şirketlerinde görev almıştı. 1984 yılında çalışmaya başlamıştı.



Geçtiğimiz haftalarda Murat Ülker’in büyük oğlu Yahya Ülker’in de şirketlerin yönetim kurullarında görev almaya başladığını ilk bu sayfalarda okumuştunuz. Şimdi sizlerle bomba bir kulis bilgisini paylaşacağız. 19 yıldır Yıldız Holding’in kaptan köşkünde oturan Murat Bey’in görevini devretme hazırlıkları yaptığını öğrendik.



1959 doğumlu Murat Ülker, genç yaşta Onursal Başkanlık koltuğuna geçmeye hazırlanıyormuş. Holding’in genel kurulları yeni yapılmış. Bu nedenle operasyon gelecek yıla yani 2020’ye kalmış. Koltuğun yeni sahibi ise Yıldız Holding Başkan Yardımcısı Ali Ülker olacakmış. Murat Bey icranın doğrudan içinde olmayacakmış. Ar-Ge ve sosyal sorumluluk işlerine daha fazla vakit ayıracakmış. Sabri Ülker işleri devrettiğinde 80 yaşındaydı.



Peki, bu koltuğa oturmaya aday Ali Ülker kim? Ali Bey, Holding’in ana hissedarlarından Ahsen Özokur’un ilk eşinden olan büyük oğlu. Yani Murat Ülker’in yeğeni. 1969’da doğan Ali Ülker, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümlerinde eğitim aldı. İş hayatına 1985’te Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı’nda stajyer olarak başladı. 1986-1998 arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.’de stajyer, satış yöneticisi, satış koordinatörü, ürün grup koordinatörü ve ürün grup müdürü pozisyonlarında görev aldı. 1998’de Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.’de, 2001’de ise Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.’de Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. 2002’de Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı’na, 2005’te ise Grup Başkanlığı’na atandı. 2011’den bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Ali Bey, Global İnovasyon ve Kalite Grup Başkanlığını da üstleniyor.



Bütün bunlar elbette kulis bilgisi. Biz kulislerde konuşulanları aktardık. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.Para Dergisi

