Balat, Türkiye’nin Silikon Vadisi Olacak İstanbul Balat’ta üretim ve ortak çalışma alanı olarak faaliyet gösteren COZA, Mart 2018’de başlattığı eğitim programlarıyla Balat’ı Türkiye’nin Silikon Vadisi yapmayı hedefliyor.

İstanbul Balat’ta üretim ve ortak çalışma alanı olarak faaliyet gösteren COZA, Mart 2018’de başlattığı eğitim programlarıyla Balat’ı Türkiye’nin Silikon Vadisi yapmayı hedefliyor. Liseye gitmeyen, eğitimini yarıda bırakan ve herhangi bir iş dalında çalışmayan 11-18 yaş aralığındaki gençler, COZA’nın “Algoritma ve Mantık Eğitim Programı” ile “Temel Kodlama Eğitimi” programlarından birine ücretsiz katılabiliyor. Eğitim programını başarıyla tamamlayanlar, gerçek bir iş sürecinde rol alacakları simülasyonlarla, algoritma öğrenmeleri için, oyunlaştırılmış görevleri bitiriyor. Bu aşamaları tamamlayanlar, yeteneklerine göre, Udemy’den satın alınan online eğitimleri tamamlayarak programdan mezun oluyor. Ardından, COZA’nın ajans tarafında uygun bir projede kendini kanıtlaması için istihdam ediliyor ya da ihtiyaçlar doğrultusunda serbest çalışan (freelancer) olarak görevlendiriliyor.



Bu projeyle hem gençleri iş hayatına kazandırmayı, hem de Balat’ı teknoloji meraklıları için bir merkez olarak konumlamayı hedefleyen COZA Kurucu Ortağı Burak Karabacak, “Kendimize önemli bir misyon edindik: Balat’ı Türkiye’nin Silikon Vadisi yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarına başladığımız eğitim programlarını, Mart 2018’de hayata geçirdik” dedi. Balat’ın çok kozmopolit ancak eğitim seviyesinin bir hayli düşük bir bölge olduğunu belirten Karabacak, sözlerine şöyle devam etti: “Liseye gitmeyen, hayata dair ne yapacağını bilemeyen, kısacası bir yol haritası olmayan birçok genç var. Onlara yol göstermek, onlarla birlikte büyümek ve gelecekte bu bölge özelinde nev-i şahsına münhasır bir ekonomi yaratabilmek için çalışmalarımızın ilk tohumlarını bugünden attık.”

