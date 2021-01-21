Banu Arıduru'ya bir ödülde Kadın Zirvesi'nden geldi

Banu Arıduru, tüketicileri dinliyor hatta onlardan gelen istek ve talepler ışığında yeni uygulamaları ve kampanyaları hayata geçiriyor. Son dönemde dijital alanda yaptıkları yatırımlar ve kampanyalarıyla pizzaseverlerden oldukça olumlu geri dönüşler alıyor. İstanbul Marketing Awards 2020’de Genişletme ve Ortaklık Yoluyla Büyüme, Yeniş Satış Noktası Geliştirme, İnovatif Mecra, Espor İletişimi, Dijital Satış Kampanyası ile 6 Adet Gold Ödülün sahibi oldu. Son olarak da başarılarla dolu kariyer yolculuğunu ‘En Başarılı Kadın Yönetici’ ödülü ile taçlandırdı.

Kadın Girişimcilerini Destekleme Zirvesi etkin komitesi, Little Caesars Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru'yu ziyaret etti. Banu Arıduru, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 3. Kadın Girişimcilerini Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni'ne yoğun programı nedeniyle katılamamıştı.

Banu Arıduru, genç yönetici adaylarına örnek olma sebebi ile ‘En Başarılı Kadın Yönetici’ ödülüne layık görüldü. Banu Arıduru'nun ödülünü Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak bizzat kendisi sundu.

İşte jürinin gerekçeli kararı:

Başarılarla dolu bir kariyer… Özellikle pandemi döneminde markanızın hız kaybetmeden çalışmalarına devam ederek önemli başarılara imza attığınızı biliyoruz. Önemli bir markanın başında ki kadın girişimci olarak çalışmalarınızın genç yönetici adaylarına örnek oldu. Bu nedenle jüri size ‘En Başarılı Kadın Yönetici’ ödülü verilmesi kararın aldı. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.