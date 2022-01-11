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Başak Doğan’a Kadın Zirvesi’nde En Genç Girişimci Kadın Ödülü! 

Doğanlar Mobilya Grubu Marka ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Başak Doğan, 4. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi’nde “En Genç Girişimci Kadın Ödülü”ne layık görüldü. Başak Doğan'a ödülünü Demet Sabancı takdim etti.

Başak Doğan’a Kadın Zirvesi’nde En Genç Girişimci Kadın Ödülü! 

4.Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi Ödül Töreni’nde, iş hayatında başarılara imza atan, girişimcilere ilham veren, sosyal sorumluluk projelerinde ilklere imza atan kadınlar farklı alanlarda ödüllerin sahibi oldu.  

Bu yıl dördüncüsü yapılan Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni hibrit şeklinde gerçekleşti. En başarılı kadınların ödüllendirildiği etkinlik “Birlikte Daha İyi Bir Gelecek” ana teması ile düzenlendi. Etkinliğe “Geleceğin 7G’sini Kadınlar Şekillendirecek” başlıklı oturum damgasını vurdu. Gerçekleştirdiği projelerle kadın hareketine önemli destekler veren Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER), Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni SALT Galata’da yapıldı.Bu yıl dördüncüsü yapılan etkinliğin ana sponsorluğunu Uyumsoft üstlendi. 4. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni, “Birlikte Daha İyi Bir Gelecek” ana teması ile hibrit olarak gerçekleştirilen etkinliğin “Geleceğin 7G’sini Kadınlar Şekillendirecek” başlıklı oturumu Hepsiburada’nın destekleri ile gerçekleşti. Farklı kategorilerde başarılı kadın girişimcilere ödüllerinin takdim edildiği etkinlikte Özlem Abacı ve ekibinin sahne performansları büyük ilgi gördü. Etkinliğe aralarında iş dünyası temsilcileri, sivil toplum liderleri, sanatçılar ve akademisyenlerin yer aldığı isimler katıldı.

Tören kapsamında, bünyesinde yer alan Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarıyla, mobilya sektörünün lokomotif gruplarından olan Doğanlar Mobilya Grubu’nun Marka ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Başak Doğan, 4. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi’nde En Genç Girişimci Kadın Ödülü’nü aldı. Ödülünü Demet Sanacı'nın elinden alan Başak Doğan şunları söyledi;  

’’Birlikte Daha İyi Bir Gelecek’’ temasıyla yapılan 4. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi’nde En Genç Girişimci Kadın Ödülü’nü alan Başak Doğan, konuyla ilgili olarak yaptığı teşekkür konuşmasında, “bu kıymetli ödüle layık olmak için elimden geleni yapacağımdan, kurucu büyüklerimin yolundan yürümeye devam edeceğimden emin olabilirsini.” şeklinde konuştu.

İşte en genç girişimci Başak Doğan'ın  jüri gerekçesi
Kurucu büyüklerinizin açtığı yolda Türk mobilya sektöründe güçlü ve yenilikçi pek çok markaya imza attınız. Markalarınız bugün yurt içi ve yurt dışında 500 noktada müşterileriyle buluşuyor. Enerji sektöründe, çevresel ve ekonomik katma değeri yüksek işleri hayata geçirme hedefiyle yola çıktınız, faal 15 farklı tesiste, ülke genelindeki düzenli depolamaya yönlendirilen evsel atığın yaklaşık %20’si işler hale getiriliyor. İnşaat sektöründe yaşam kalitesini artıran çağdaş çözümlere imza atıyorsunuz. Faaliyet gösterdiğiniz sektörlere katma değer sağlarken, ülkemizin gelişimine destek verme vizyonuyla seçkin projelere hayat veriyorsunuz. Göz dolduran çalışmalarınızdan dolayı jüri üyelerimiz sizi oybirliğiyle ‘En Genç Girişimci Kadın Ödülü’ne layık gördü.  

4.Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ödülleri verildi

-    Nurten Öztürk – Jüri Onur Ödülü
-    Sema Güral Sürmeli - Başarılı Rol Model Kadın Ödülü
-    Nur Ger - Sosyal Girişimci Kadın Ödülü
-    Demet Sabancı -  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü
-    Hülya Gedik -  İlham Veren Rol Model Kadın 
-    Ebru Dildar Edin -  Çevreye Katkı Ödülü
-    Sema Gürün -   Girişimcilere İlham Veren Kadın Ödülü
-    Gülperi Odabaşı - Yurtdışında Ülkemize Değer Katan Başarı 
-    Dr. Ayşe Günbey Şerifoğlu - Hepsiburada Özel Ödülü
-    Günseli Çolakoğlu - Girişimciliğe Öncülük Eden Kadın 
-    Berra Doğaner - Sermaye Piyasalarının Gelişimine Katkı 
-    Kübra Orakçıoğlu Kazan - İhracatta Performans Ödülü
-    Aynur Çeşmeliler - Dayanışmacı Girişimcilik Ödülü
-    Başak Doğan - En Genç Girişimci Kadın Ödülü  
-    Gonca Karakaş - İletişimde Güçlü Kadın Ödülü
-    Nalan Kurt - Teknoloji ile Fark Yaratan Kadın Ödülü
-    Gülüzar Özev - Sivil Toplum ve Sosyal Etki Ödülü 
-    Seda Güler - Marka Yönetimi Lideri Ödülü 
-    Feray Demir - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü
-    Bedia Karadağ - Girişimciliğe Öncülük Eden Kadın 
-    Team Mostra  (Mehmet Emin Önder (ekip kaptanı),  Elif Derya Başoğlu, `Meryem Zehra Altınöz, Rabia Betül Altınöz, Ali Talip Şenyüz) - Ufuk Açan Yeni Girişimciler Ödülü

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