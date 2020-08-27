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Başarı mücadele edene gelir

İş dünyasında kadın hareketinin önemli isimlerinden TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurul Üyesi Fatma Aydoğdu KanalEkonomi’deki programına güçlü, girişimci, rol model kadınları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta konuk olarak instagram canlı yayınına Aytül Temizi misafir etti.

Başarı mücadele edene gelir


Fatma Nur Önar yazıyor-  Başarılı girişimci rol model kadınlardan olan Aytül Temiz, kendi yolunu çizen ve henüz 20’li yaşlarda kendi şirketini kuran ve yaşamını bitkilere adayan hayatını dolu dolu yaşayan başarılı bir iş kadını. İş hayatında yaptığı çalışmaları anlatan Aytül Temiz, Temiz Landscape Design’ın Kurucu Genel Müdürüyüm, Babylon Landscape&Agriculture Services’ın ve DBS İnteriorss&Landscepes’in Kurucu Ortaklığını yapmaktayım diyerek anlattı.

Bugün başarılı bir iş kadını olmasını, girişimci bir aileden gelmesine ve babasının küçükken ona yüklediği sorumlulukların onda iş disiplini ve sorumluluk duygusunu aşıladığını anlatarak, ailelerin çocuklarına küçüklüklerinden itibaren yaş aralıklarına uygun sorumluluklar yüklemeleri gerektiğinin önemini vurguladı. Eğitim çocukluk yaşlarında başlıyor, aileler çocuklarının gelişimlerine katkı sağlayarak onları iş dünyasına daha kolay adapte olmalarını sağlayabilirler dedi.

Girişimcilik hikayesinden ve genç girişimcilere tavsiyelerinden de bahseden Aytül Temiz, girişimci demek kaos ve zorluklar ile mücadele etmek demektir. İlk karşılaşılan zorlukta pes edip gitmek değildir dedi. Her düştüğünüzde yeniden kalkacak gücü kendinizde bulabiliyorsanız o zaman siz iyi bir girişimci olabilirsiniz dedi. Genç girişimcilere tavsiye olarak da, hiçbir şeyi devletten ya da başkalarından beklemeyin, kendiniz için kendi çabalarınız ile mücadele ederseniz ve kendiniz odaklı olursanız eğer başarıyı yakalamanız ve hayal kırıklığına uğramamanız daha mümkündür. Kendinizi dil ve donanım konusunda yeterli görüyorsanız eğer mutlaka yurtdışını deneyimlemenizi isterim dedi.
 

Aytül Temiz, pandemi sürecini olumlu bir şekilde geçirdiğini, insanların bu süreçte bahçenin önemini anladığını, evin içine yapılan yatırımlardan ziyade artık bahçe ve balkonları içinde yeşillendirme çabalarına girdiklerinden bahsetti. Pandemi sürecinde yurtdışından gelen malzemeler konusunda aksaklık yaşadığını bunun haricinde bireysel olarak olumlu etkilendiği bir süreç olduğunu anlattı.Çocukluğundan itibaren yazmaya olan merakından bahseden Aytül Temiz. İlk olarak 310 Adımda Bahçe, kitabımı üç ayda yazdım ve 2 ay içinde 20 bin adet satıldı buda beni oldukça motive etti. Bu kitabımın ardından yazdığım birde şiir kitabım oldu. Yeni kitabımı önümüzdeki sene içerisinde çıkartmayı düşünüyorum dedi.

Bitkilerle ilgili bilgilerini de programda paylaşan Aytül Temiz, lilyum, kazablanka gibi büyük çiçekli ve güzel kokulu çiçekleri seviyorum fakat bahçe için duvar önünü kapatmak için düşünüyorsanız yasemini, balkon çiçekleri olarak yaz sezonu için vegonyalar ve sardunyalar. Ağaçlardan ise manolya çiçeklerini seviyorum ve tavsiye ederim. Manolyalar yaz, kış yaprak dökmüyor. Bitkilerde birer canlı oldukları için onlarda sevildiklerini hissedebiliyorlar. Bitkileri sevdiğinizi hissettirebilirseniz o bitki belki yaprak dökebilir fakat ölmez dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aytül TemizTemiz Landscape DesignBabylon Landscape&Agriculture ServicesDBS İnteriorss&Landscepes
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