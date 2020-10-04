Başarımızın sırrı yaptığımız her işten keyif almak

Aldığı eğitimin iş hayatında; empati kurma, çözüm üretme, kriz yönetimi gibi konularda ciddi faydasını gördüğünü anlatan Nihan Sıcakkanlı, şunları söyledi:

“Aldığım eğitim ve insan ilişkilerindeki başarım ile düzenli, disiplinli ve kuralcı olmam birleşince, ortaya başarıya odaklı ve bu başarıyı eğlenerek elde eden bir yaşam modeli ortaya çıktı” dedi.

Her misafirin, unutulmaz deneyimler ile ayrılmasını hedefliyor

Misafir memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarının altını çizen Nihan Sıcakkanlı, şunları kaydetti:

“Artaş Grubu bünyesindeki otellerimiz, müşteri memnuniyetinde dünyadaki lider turizm tesisleri arasında bulunuyor. Global çapta elde ettiğimiz başarılarımıza bakınca, başarımızın sırrı, enerjik, pozitif ve yeniliklere uyum sağlayabilen ekiplerle çalışmaktan ve yaptığımız her işten keyif almaktan geçiyor. İstisnasız her misafirimizin unutulmaz deneyimler ile otellerimizden ayrılmasını hedefliyoruz ve bunun için ekip olarak çok çalışıyoruz. Aldığımız olumlu geri dönüşler, emeklerimizin karşılığını aldığımızı gösteriyor ve bu da yöneticiler olarak bizleri ve ekiplerimizi inanılmaz mutlu ederek, daha da başarılı olmak için motive ediyor” diye konuştu.

Otel ve residence, hizmete ara vermeden devam ediyor

Bu yıla ilişkin genel değerlendirmede bulunan Nihan Sıcakkanlı, konuşmasına şöyle devam etti: “Yıla güzel başladık, Ocak, Şubat ve Mart aylarını hedeflerimizin üzerinde tamamladık. Mart ayında pandemi ilan etmesiyle birlikte, dünya genelinde olduğu gibi, bizler de durgunluk yaşadık. Bu dönemde, grubumuz için çok değerli olan ekibimiz ile, otel ve residence olarak hizmetlerimize hiç ara vermeden devam ediyoruz. Önceliğimiz, misafirlerimizin, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın sağlık, emniyet ve güvenliğini sağlamaktır. Bunu sağlamak amacıyla, dünyanın lider gözetim, denetim, test ve belgelendirme kuruluşu SGS ile işbirliği içinde olarak “Radisson Hotels Güvenlik Protokolü’’ olan derinlemesine dezenfeksiyon programını devreye aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen ve komisyon içerisinde Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ile ilgili Bakanlıklar ve kurumların bulunduğu Güvenli Turizm Sertifikasını almaya hak kazanan ilk turizm işletmeleri arasında yer aldık. Haziran ayındaki yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla da, tesislerimizde misafirlerimizi konuk etmeyi sürdürüyoruz. Dünyamızın ve insanlığın bir an önce bu süreci atlatıp, yeniden eski yoğun günlerimize dönmesini diliyoruz” dedi.

Şehrin merkezinde ve İstanbul Havalimanı’na yakın konumlandı

Radisson Blu Hotel Vadistanbul ve Radisson Residences Vadistanbul turizm tesisleri, İstanbul’un yeni iş ve yaşam merkezi olarak Ayazağa’da hayata geçirilen Vadistanbul’un içinde yer alıyor. Oteli, residencesi, avm’si, ofisleri ve konutları ile Vadistanbul’un gündüz nüfusu yaklaşık 40 bin kişiyi buluyor. Bilindiği üzere, ülkemizin ilk havarayı projede hayata geçirilerek, şehrin metro ağına doğrudan özel bağlantı sağlanmıştı. Şehrin merkezinde konumlanan, TEM ve E-5 otoyollarına kolay ulaşımı bulunan proje, İstanbul Havalimanı’na 30 kilometre mesafede yer alıyor.