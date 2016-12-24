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Başbakan Yıldırım'ın kadın girişimcilerle buluşması

- Başbakan Yıldırım'ın bir araya geldiği kadın girişimciler toplantıdan memnun ayrıldı

Başbakan Yıldırım'ın kadın girişimcilerle buluşması

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde bir araya geldiği kadın girişimciler toplantıdan memnun ayrıldı.
Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile Türkiye'deki 132 kadın girişimciden oluşan heyetle bir araya geldiği toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan katılımcılardan Hüma Bayoğlu, Başbakan Yıldırım'ın çok pozitif bir şekilde taleplere yaklaştığını anlatarak, verimli geçen organizasyon dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi.
Her sektörden temsilcilerin taleplerini dile getirebildiğini toplantıda Yıldırım'ın kadın istihdamının artırılması için çok ciddi çalışmalar yapacağını söylediğini aktaran Çavuşoğlu, Yıldırım'ın olumlu mesajlar verdiğini ifade etti.
Toplantının çok keyifli geçtiğini anlatan Zerrin Kültüral da "Kadınlar olarak kadınların iş hayatındaki yerini ve problemleri başbakanla konuştuk." dedi.
Toplantıda öne çıkan mesajların sektördeki problemler ve 15 Temmuz'dan sonra yaşanan zorluklar olduğunu dile getiren Kültüral, yaklaşık 50 kadının söz aldığı toplantının oldukça verimli geçtiğini vurguladı.
Sanem Özparpucu da kadınların sektörleriyle ilgili şikayetlerin dile getirildiği toplantıdan memnun ayrıldıklarını ifade etti.
Gül Özlem Çolpan Kakınç ise "Bütün kadın girişimcilerin çoğunluğu buradaydı. Taleplerimiz ve sektörleri ilgilendiren ana konular gündeme geldi. Turizm alanında, sağlıkla ilgili sorunlarımız vardı, aktardık. Başbakanımız da dikkatle dinleyerek notlarını aldı." diye konuştu.
Ebru Kantaşı Mert de toplantının çok güzel geçtiğini ifade ederek, "Başbakanımıza sorunlarımızı aktardık. Kadın girişimciler, kadınlar kendi yaşadıkları problemlerini dile getirdi. İş hayatıyla ilgili birçok konu konuşuldu." dedi.
Güzel ve karışılıklı görüş alışverişi içinde bir toplantı düzenlendiğini dile getiren Canan Çelebioğlu da "Sayın Başbakan her sektörün görüşünü dinledi. Bir kısmına da çok güzel cevaplar verdi. Bütün sektörler için çok ciddi destek verecekleri bir paketten bahsetti. Çok umut verici bir toplantıydı." ifadelerini kullandı.

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