Başbakan Yıldırım, iş dünyası temsilcileriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, dünyanın terörle mücadelede ikircikli tutumu terk etmesi gerektiğini belirterek, "Senin terör örgütün kötü, benim terör örgütüm iyi gibi mülahazalarla terörle mücadelede başarılı olunamaz. Özellikle son yıllarda İslam karşıtlığı, gelişmiş ülkelerde moda oldu. Adeta terörü İslam'la anmak suretiyle terörün kaynağının Müslüman ülkelerden ve Müslümanlardan olduğu şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun terörle mücadelede hiçbir faydası olmadığı gibi gelecek yıllarda medeniyetlerarası, kültürlerarası uzlaşmaya ve birleşmeye de çok ciddi zararları olacaktır." dedi.

Yıldırım, Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'nde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği iftar programındaki konuşmasının başında, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Aliyev'e rahmet, Azerbaycan'a başsağlığı diledi.

Terörün dün yine kanlı yüzünü gösterdiğini söyleyen Yıldırım, "Şırnak'ta Jandarma Tabur Komutanlığı Üs Bölgesi'ne canlı bomba saldırısı sonucu iki kahraman Mehmetçiğimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Van'da, Diyarbakır'da terör güvenlik güçlerimize saldırdı. Batman'da ise jandarma karakoluna ve içlerinde sivillerin bulunduğu bir araca saldırı gerçekleştirildi. O saldırıda bir başka araçta bulunan gencecik bir müzik öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın da şehit oldu. 8 ay önce öğretmen olmanın mutluluğunu yaşayan, 22 yaşında hayatının baharında şehit olan genç kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hiçbir kutsalı olmayan alçak terör örgütü, okullarda karne sevinci yaşandığı bir günde, böyle mübarek bir ayda, ellerini kana bulamaktan çekinmedi. Terör hepimizin ortak düşmanı. Bütün insanlığın ortak düşmanıdır. Hep birlikte teröre karşı ortak mücadele şarttır." diye konuştu.

Yıldırım, son birkaç haftada Bağdat, Kabil, Filipinler, Londra ve İran'da peş peşe terör saldırıları yaşandığını ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Terörden güvenli olan hiçbir ülke yoktur. İstanbul ne kadar güvenliyse Londra da o kadar güvendedir, Ankara ne kadar güvendeyse, Paris de o kadar güvendedir, Bağdat ne kadar güvendeyse Berlin de aynı şekilde güvendedir. Farklı ülkelerde, farklı isim ve örgütlerle ortaya çıksalar da terörün yaptığı iş aynı; vahşet, insanları sindirmek, insanları öldürmek ve böylece adeta insanlığın geleceğini karartmak. Terörle mücadelede ikircikli bir tutumu artık dünyanın terk etmesi lazım. Senin terör örgütün kötü, benim terör örgütüm iyi gibi mülahazalarla terörle mücadelede başarılı olunamaz. Özellikle son yıllarda İslam karşıtlığı, gelişmiş ülkelerde moda oldu. Adeta terörü İslam'la anmak suretiyle terörün kaynağının Müslüman ülkelerden ve Müslümanlardan olduğu şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun terörle mücadelede hiçbir faydası olmadığı gibi gelecek yıllarda medeniyetlerarası, kültürlerarası uzlaşmaya ve birleşmeye de çok ciddi zararları olacaktır. O yüzden bütün mücadelemizde şu prensibi göz önünde bulundurmamız lazım; insanı yaşatmak cihanı yaşatmaktır."

Terörün dini, mezhebi, imanı, etnik kimliği olmadığını, terörün her yerde kötü olduğunu belirten Yıldırım, "Londra'da, Halep'te, Pakistan'da katledilen masumları kendi vatandaşlarımızdan asla ayrı görmedik, göremeyiz." diye konuştu.

- "Onlara da el aman verdirmiyoruz"

Başbakan Binali Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı'yla 2 bin 200 kilometrekarelik alandan DEAŞ'ın temizlendiğini ve 100 bin mültecinin bölgede tekrar yerleşmesinin sağlandığını anlatırken, "Oraya huzur geldi. Artık oradan roketler, füzeler, Kilis'e, Gaziantep'e gelmiyor, oradaki insanımızın can ve mal güvenliğini tehdit etmiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin terörle gerçek anlamda mücadele ettiğini, "mücadele ediyormuş gibi" yapmadığını anlatan Yıldırım, dünyada 3 terör örgütüyle mücadele veren başka bir ülke bulunmadığını kaydetti.

Yıldırım, Sincar ve kuzey Suriye'de PKK'nın "kuzenleri"nin türediğini belirterek, "YPG, PYD gibi değişik isimlerde ama aynı aileden terör örgütleri, şimdi orada başımızı ağrıtmaya çalışıyor. Onlara da el aman verdirmiyoruz, verdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 1 yıla yakın süredir başlatılan terörle proaktif mücadelenin, önemli sonuçlar verdiğini dile getiren Yıldırım, şunları anlattı:

"Daha önce terör örgütleriyle mücadele, savunma esasına göre yapılıyordu. Geçtiğimiz ağustos ayından beri bunu terk ettik, taarruz esasına göre mücadeleye geçtik. Yani 'Bana değmiyorlarsa, biz de onlara değmeyelim' anlayışıyla değil, bulundukları yerde gereğini yapıp, ülkenin her karış toprağını terörden temizlenmiş olarak vatandaşlarımızın rahatça seyahat edeceği, yaşayacağı, iş güç yapacağı yerler haline getirmek. Bu, önemli ölçüde terörde inisiyatifin elimize geçmesini sağladı. Şu anda yurdun her köşesinde, her noktasında askerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucumuz, gece-gündüz demeden yıllarca yuvalandıkları o mağaralarını ele geçiriyorlar, oradaki silahları alıyorlar ve o bölgeleri güvenli hale getiriyorlar. Güney sınırımız boyunca bir terör koridoru oluşturma gayretleri var, gerek Irak gerekse Suriye tarafında. Buna katiyen izin vermeyeceğiz. Bunun için bir yandan sınır güvenliğimizi öngören fiziki tedbirleri alırken, diğer yandan da sınır ötesi girişimleri sona erdirmek için sürekli havadan, karadan gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Şu anda Suriye ve Irak sınırımızdaki yaklaşık bin 350 kilometrelik sınır hattının yüzde 70'ini fiziki olarak emniyet altına aldık, diğer yüzde 30'u için de çalışmalar devam ediyor."

(Sürecek)