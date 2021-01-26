Başkan güven aşısı için düğmeye bastı

Türkiye’nin en etkin kuruluşlarından İstanbul Ticaret Borsası çok önemli bir etkinliğe imza atıyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, İSTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak'ın katılımıyla online gerçekleşen açılışla Güvenli 2023 İstanbul eğitimleri başladı.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz "Güvenli 2023 İstanbul" eğitim programlarının önemli olduğunu belirterek, pandemi yüzünden tüm dünyada gıdaya ve ticarete bakış açısının da, yürürlükteki uygulamaların da bir dönüşümden geçtiğine vurguladı ve şöyle devam etti:

. Bu bakımdan Kovid-19 salgınının iş dünyamıza etkisini göz ardı edemezdik. Özellikle üyelerimizi ve gıda işletmelerini salgının etkilerinden korumak ve sektörel bağışıklıklarını güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz.

. Bu çalışmalarımız doğrultusunda, İSTİB ev sahipliğinde ve Güvenilir Ürün Platformu koordinatörlüğünde yürütülecek olan, 'Güvenli 2023 İstanbul' projemizi başlatıyoruz. Eğitimler, yetkin otoriteler tarafından verilecek ve uluslararası standartların yanında, Kovid-19 salgını sonrası geliştirilen güvenilir üretim ve ürün güvenliği konularını da kapsayacak.

.Eğitimler sonrasında yapılacak sınavda başarılı olanlar, 'Güvenli2023 İstanbul Güvenilir Ürün Eğitim Sertifikası' almaya hak kazanacaklar. Bu proje kapsamında gıda üreten ve satan tüm işletmelere yönelik eğitimler verilecek.

İSTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral ise eğitimlerin tamamen ücretsiz verileceğini bildirdi.

Pandemi süreci ile birlikte daha da öne çıkan güvenirlik ve hijyen konularının sektöre etkileri hakkında bilgi veren Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak “Hijyen artık olmazsa olmazlardan biri haline geldi. Bütün araştırmalar gösteriyor ki, önümüzdeki dönemde güvenilir olmak, işletmelerin, üreticilerin olmazsa olmazlarından biri haline gelecek. Bu konuda Tarım Bakanlığımızda ve Ticaret Bakanlığımızda çok önemli çalışmalar yürütülüyor" dedi.