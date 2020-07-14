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Bayer Türk’te üst düzey atama

Ebru Ş. Akbudak Sözer, Hukuk, Patent, Uyum ve Veri Gizliliği Baş Müşaviri Türkiye ve İran Ülkeler Grubu olarak atandı.

Bayer Türk’te üst düzey atama

Bayer Türk, Ülke Platform / Hukuk Departmanı’nda Hukuk Müşaviri Farma ve Radyoloji İş Ortağı Ebru Ş. Akbudak Sözer’in ataması gerçekleşti. Mevcut görevine ek olarak, Hukuk, Patent, Uyum ve Veri Gizliliği Baş Müşaviri Türkiye ve İran Ülkeler Grubu’na atanan Sözer, yeni görevine başladı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Sözer, Bayer’den önce Eczacıbaşı – Baxter Hastane Ürünleri, İnal Hukuk Bürosu, Gür & İnal Hukuk Bürosu ve Gökkılıç Hukuk Bürosu’nda Avukatlık görevini yürüttü. Sözer yeni görevinde direkt olarak Bayer Türk CEO’su Hubert Braun’a karşı sorumlu olacak.

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Bayer TürkÜlke PlatformEbru Ş. Akbudak Sözer
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