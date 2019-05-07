"Bayim Olur musun?" e-dergisi çıktı!

Erem Medya Grubu çatısı altında 2007 yılında yayın hayatına başlayan Bayim Olur musun Dergisi, Tüm Türkiye’de Para Dergisi ile birlikte satışta olmasının yanı sıra E-dergi olarak da yayınlanıyor.



Bayim Olur musun Dergisi, Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuar’ının ve her daim girişimcilere ışık tutmaya devam eden web portalı www.bayimolurmusun.com.tr ‘nin başarılı grafiğinden yola çıktı.



Franchise sektörüne yön veren, Türkiye’nin ilk girişimci dergisi özelliğini taşıyan Bayim Olur musun Dergisi 18.sayısında “101 Popüler Franchise Marka” özel dosyasında markaların franchise şartları yatırımcılara sunuluyor.



Franchise veren markaları, kendi işini kurmak isteyen ve iş fırsatlarını düzenli olarak takip eden yatırımcı adaylarını, franchise sektörüne mal ve hizmet vermek isteyen tedarikçi firmaları ve satış noktalarını arttırarak büyümeyi hedefleyen markaları buluşturan dergi; yine dopdolu içeriği, özel dosya konusu, özel röportajları, alanında uzman konuk yazarların sektöre ışık tutan makaleleri, bayilik ve franchise veren markalardan güncel haberler, franchise şartları, sektöre yön veren markaların kurucularının 2019 değerlendirmeleri ve yeni iş fırsatları ile okuyucularıyla buluştu.



Bayim Olur musun dergisinin son sayısına ilgili linkten ulaşabilirsiniz.



http://bit.ly/bayimolurmusundergisiNisan2019