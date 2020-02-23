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BİM ekmeği sıcak satacak

BİM, bir süredir mağazalarında fırın hizmeti vermeye yönelik çalışmalar yapıyor. Teknik donanımı tamamlamak üzere olan şirket, birkaç hafta içinde müşterilerine ekmek, poğaça, simit, börek gibi unlu mamulleri sıcak olarak satacak. Firma yarı donuk ürünleri pişirmek için kullanacağı fırınlar için anlaşma sağlamış.

BİM ekmeği sıcak satacak
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Türkiye’nin ilk discount marketi BİM, yeni bir döneme hazırlık yapıyor. Anadolu Grubu’nun Migros mağazalar zinciriyle tüketicilerle tanıştırdığı sıcak ekmeğe artık BİM müşterileri de ulaşacak. BİM, bir süredir mağazalarında fırın hizmeti vermeye yönelik çalışmalar yapıyor. Teknik donanımı tamamlamak üzere olan şirket, birkaç hafta içinde müşterilerine ekmek, poğaça, simit, börek gibi unlu mamulleri sıcak olarak satacak. Firma yarı donuk ürünleri pişirmek için kullanacağı fırınlar için anlaşma sağlamış. Arkadaşımız Çiğdem Yücesoy’un öğrendiğine göre pişirme ünitesinde İtalyan Unox firmasıyla anlaşma yapılmış. Restoran, kafe, otel, kahve ve market zincirleri başta olmak üzere işletmelere ticari ürün yapan firma son 10 yılda satışlarını dört katına çıkardı. Önümüzdeki beş yılda bu hızı sürdürmeyi planlayan şirket, 5 kıtada 130’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Nem ve sıcaklıktaki değişimin takibi, tutarlı pişirme, ısı dağılımını ürün miktarına göre ayarlama gibi beş akıllı teknolojiyle üretilmiş fırınların mağazalarda kurulumu tamamlanmak üzere.

Şimdilik belirlenen ve pilot olarak seçilen mağazalarda deneme çalışması 1 Mart itibariyle başlayacak. Kulağımıza gelen bilgilere gere yarı donuk unlu mamullerin tedarikçi firması ise Uno’ymuş.

Bu arada BİM’in en önemli rakibi ve Türkiye’nin en çok mağazaya sahip discount marketi A101 ise bu hizmete çok kısa süre önce geçmiş. Discount marketler aralarındaki fiyat, haftalık fırsat ürünleri gibi alanlardaki rekabetlerine yakın zamanda bir yenisini daha eklemiş olacak. Görünen o ki en sıcak rekabet burada yaşanacak…PARA DERGİSİ

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BİMBİM Ekmeği Sıcak Satacak
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