Binlerce alıcı gelecek

Sektöründe 2021’in dünyadaki en büyük uluslararası organizasyonu olan Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, 16 Eylül’de 31. kez kapılarını açıyor. T.C. Ticaret Bakanlığı, İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri), ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) ve KOSGEB’in destekleriyle Tarsus Turkey tarafından bu yıl 31.’si düzenlenecek Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’na sayılı günler kaldı. 2021 ihracatını 5 milyar dolara çıkartmayı hedefleyen sektörün fuarı Zuchex 2021, Türkiye ev ve mutfak eşyaları alanında 2 yıl aradan sonraki ilk yüz yüze ticaret buluşması olacak. Yurt içi ve yurt dışından binlerce satın almacıyı ağırlayacak Zuchex’te, son fuarda olduğu gibi yine 1 milyar doların üzerinde ticaretin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Çoğu üretici 650 katılımcı firma ile yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 35 bin ticari satın almacının bir araya geleceği Zuchex, dünya genelinde fuarsız geçen 2 yılın ardından #yenidenbuluşuyoruz sloganıyla 16 Eylül’de kapılarını açıyor. Dört gün sürecek organizasyonda “Sofra ve Mutfak Eşyaları”, “Pişirme Ekipmanları”, “Plastik Ev Eşyaları / Bahçe Aksesuarları”, “Ev Eşyaları”, “Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları” ile “Elektrikli Ev Aletleri” kategorilerinde lider firmaların en yeni koleksiyonları ve 2022 tasarımları bir arada sergilenecek. Ziyaretçiler aynı zamanda firmaların “Made in Turkey”, “Inovatif Ürün”, “Çevre Dostu Ürün” ve “HORECA” alanlarında geliştirdikleri en yeni koleksiyonlarını da yakından inceleme fırsatı bulabilecek.

Aytemur; “Zuchex, son buluşmada gösterdiği başarıyı bu yıl daha da yukarılara taşıyacak.”

Son buluşmada 108 ülkeden 32.734 satın almacı ile 574 katılımcı firmayı bir araya getiren ve 1,5 milyar doları aşan iş hacmi yaratan Zuchex’in, gösterdiği başarıyı 2021 yılında da tekrarlayacağını vurgulayan Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelecek binlerce satın almacı, katılımcımız olan pazar lideri marka ve üreticilerin en yeni tasarımlarını, en avantajlı koşullarla tedarik edebilecek. Katılımcı firmalarımız da Zuchex ile birlikte kendilerine yeni satış kanalları açarak, eşsiz ticaret fırsatları yakalayacak” dedi.

Alanında 2021’in dünyadaki ilk ve en büyük yüz yüze ticaret fuarı olacak Zuchex hakkında detaylı bilgi almak isteyenler www.zuchex.com adresini ziyaret edebilirler.