Bir iyilik adımı daha attı

2019 ‘dan bu yana Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan F. Fethi Hinginar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldı.

İş sağlığı ve güvenliği kültürünü güçlendirmek hedefi ile mikrocerrahi başta olmak üzere sağlık sektöründe önemli çalışmalar yürüten TİSK Mikrocerrahi Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı görevini, 2019’dan bu yana Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürüten F. Fethi Hinginar devralarak iyilik çalışmalarına yeni bir halka daha ekledi.

F. Fethi Hinginar görevini devraldığı Erhan Polat’a katkılarından dolayı teşekkür ederken şu açıklamada bulundu: “TİSK MCV olarak ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü güçlendirmek adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu alanda güçlendirilmiş teknolojik alt yapısı ile eğitim çalışmalarımızla özel sektörün önemli paydaşlarından biri olmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda yürüttüğümüz faaliyetler ve yaptığımız bağışlarla, sağlık sistemimizi desteklemeyi ana amaçlarımızdan birisi olarak görüyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı da artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. Yeni görevim vesilesiyle, Vakfımızın bu faaliyetlerini ileriye taşımada daha fazla rol almaktan büyük mutluluk duyacağım.”

F. Fethi Hinginar Hakkında:

1946 yılında İstanbul’da doğan F. Fethi Hinginar, Sultanahmet Ticaret Lisesi ve daha sonra İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden 1968 yılında mezun oldu. 1970-79 yılları arasında Türk Philips Tic. A.Ş.’de değişik kademelerde görev aldı. 1979 yılından bu yana Türk Ytong Sanayi A.Ş.’de muhtelif kademelerde görev alan Hinginar halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 Çocuk babası olup, İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

F. Fethi Hinginar 1993 yılında Milli Prodüktivite Merkezi tarafından “YILIN İŞ ADAMI” seçilmiş, 1997 yılında Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği “GYİAD” tarafından “Türkiye’nin En İyi 50 Yöneticisi” arasında yer almıştır.

F. Fethi Hinginar’ın yürüttüğü diğer görevleri: Türk Ytong Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (IMSAD) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Gaziantep Ytong Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Evren Zincir A.Ş. Başkan Vekili, Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği (TGÜB) Yönetim Kurulu Başkanı, Avrupa Gazbeton Üreticileri Birliği (EAACA) Yönetim Kurulu Üyesi,Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Böbrek Vakfı Başkan Yardımcısı, Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı (FİNANS KULÜP) Yönetim Kurulu Üyesi, Beşiktaş J.K. Divan Kurulu 2. Başkanı

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Hakkında

TİSK Mikrocerrahi Vakfı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Vakfı (TİSK) ile TİSK’e üye işveren sendikaları, iş dünyasının önde gelen şirketleri ve iş insanları tarafından 1985 yılında kurulmuştur. Vakıf, iş kazalarını önlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmayı, kazazede ve ailelerine destek olmayı, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü işletmelerde yerleştirmeyi, mikrocerrahi başta olmak üzere tıp alanında Türkiye’de gerçekleştirebilecek bilimsel araştırmalarla, uygulama ve eğitim çalışmalarını yapmayı ve desteklemeyi ana amacı saymaktadır.