Birbirimizi tamamlayalım ticareti geliştirelim

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), hedef pazarları daha yakından tanıtmak için düzenlediği İhracat Pusulası etkinlik zincirinin üçüncüsü Rota: Rusya’yı düzenledi. Etkinliğin açılışında konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, hedef pazarlarda Türk Ticaret Merkezlerinin (TTM) açılışlarının devam ettiğini, Moskova TTM’nin yıl sonunda faaliyete geçeceğini söyledi. Büyükekşi, “34 bin metrekare alanda firmalarımız ürünlerini Türk müşterilerine ilk elden sergileyecekler. Mobilya, tekstil, hazırgiyim ve deri sektörlerinden talep topluyoruz” diye konuştu.

2017’nin ilk 7 ayında Türkiye’nin Rusya’ya ihracatının yüzde 60 artarken, Rusya’dan ithalatın yüzde 18 artış kaydettiğini söyleyen Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak yine de bu rakamlar bizim için yeterli değil. Türkiye Rusya’ya ihracatta yaş meyve ve sebze, tekstil ve hazırgiyim, makine ve aksamları gibi ürünlerde büyük bir potansiyel barındırıyor. Türkiye ile Rusya, dünyada belki birbirini tamamlama kabiliyeti en yüksek olan iki ülke. Dolayısıyla, aradaki engelleri kaldırıp dış ticaretimizi bir an önce artırmamız gerekiyor. İhracatta potansiyeli en büyük sektör, yaş meyve-sebze. Bu sektörün önündeki engellerin kalkmasıyla 2017’de ihracatımız yüzde 150 oranında arttı.”

Domates dahil tüm engeller kaldırılsın

Rusya Tarım Bakanının domates ile ilgili dünkü açıklamalarını takip ettiklerini söyleyen Büyükekşi, “Özellikle kış aylarında ülkemizden domates ithal edebileceklerini söyledi. Temennimiz, domates dahil tüm engellerin kaldırılıp, karşılıklı ticaretimizin üst seviyelere ulaşması” dedi.

TİM Başkanı olarak ihracatçıların kendisine ilettiği iki sorunu bizzat dile getirmek istediğini kaydeden Büyükekşi, “Birincisi vize konusunda iş insanlarımızın Rusya’ya ziyaretlerinde bazı kolaylıklar sağlanmasını talep ediyoruz” dedi. İkincinin ise gümrüklerde yaşanılan sıkıntılar olduğunu anlatan Büyükekşi, “İhracatçılarımız, Rusya gümrüklerinde uzun süre bekletildiklerini, tırlarının tamamen boşaltılarak gereğinden fazla kontrole tabi tutulduklarını iletiyorlar. Yine gümrüklerde ihracatçılarımızdan yüksek oranlarda sigorta ve depozito bedelleri tahsil edildiğini üzülerek duyuyoruz” diye konuştu.

Podelyshev: Tarım konusu 14 Eylül’de görüşülecek

Etkinliğe katılan Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelsyhev, tarım ürünleri ile ilgili bütün konuların 14 Eylül’de Antalya’da iki ülke arasında yapılacak toplantılarda görüşüleceğini bildirdi. İki ülke arasında ticaret hacminin artması için yapılan çalışmaların sonuçlarını göstermeye başladığını söyleyen Podelyshev, “İkili işbirliği her iki ülke için önemli. Son 1 yılda bununla ilgili önemli adımlar atıldı. Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı 1.5 katına çıktı” dedi.

Etkinlikte DEİK Türkiye/Rusya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Osman Aksoy, bir açılış konuşması gerçekleştirirken, TİM Genel Sekreter Yardımcısı Medine Atay, Rusya pazarına yönelik bilgiler içeren bir sunum yaptı. TİM Dış Ticaret Koordinatörü Erkan Kaplan’ın moderatörlüğünü üstlendiği panalde ise sırasıyla T.C. Ekonomi Bakanlığı Rusya Önceki Ticaret Müşaviri Atilla Gökhan KIZILARSLAN, Rusya Federasyonu Ticaret Müşaviri Aidar Gashigullin, Coface Satış Birim Yöneticisi Uğur ÇETİN ve LC Waikiki Operasyon Direktörü Burç Korkmazlar katılımcılara Rus pazarı ile ilgili deneyimlerini aktardı.

