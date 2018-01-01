Birlik seçimlerinde ihracatçı olmayan oy kullanamayacak

İhracatçı Birlikleri seçimleri öncesi bakkalı, çiçekçiyi üye yaparak ihracatçı gibi gösterip, kendine oy devşirmek isteyenlerin oyunu bozuldu. Ekonomi Bakanlığı, seçimde oy kullanacaklara son 2 yıldır İhracatçı Birlikleri üyesi olma ve en az 5 bin dolarlık ihracat yapmış olma şartı getirdi.

Ekonomi Bakanlığı, ihracatçı birlikleri seçimleriyle ilgili önemli bir düzenlemeye gitti. Yeni düzenlemeye göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde olduğu gibi ihracatçı birliklerinde de Genel Kurul’da oy kullanmak isteyen ihracatçı şirketler, en az 2 yıllık üye olmak ve 5 bin dolarlık ihracat yapmak zorunda. Ayrıca Bakanlık, birlik başkanlarının görev süresini de 8 yılla sınırlandırdı. Bakanlık tarafından yapılan bu düzenlemeyle birlikte 2018 Nisan ayında gerçekleştirilecek ihracatçı birlikleri seçimleri öncesinde bakkal, çiçekçi gibi küçük ölçekte iş yapan esnafı İhracatçı Birlikleri’ne üye yapıp ihracatçı gibi göstermek isteyen ve bu yolla kendine oy devşirmeyi planlayanların planı suya düşmüş oldu.

Aylardır bu konuya ilişkin çalışmalar yürüten PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen düzenlemeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Büyük memnuniyetle karşıladığımız karar, Nisan ayında yapılacak ihracatçı birlikleri seçimlerinde olası manipülasyonları engelledi ve adaletli seçimin yolunu açtı. Bu düzenlemenin ardından ihracatçımızın özgür iradesini sandığa yansıtmasını bekliyoruz” dedi.

Bakanlık tarafından yapılan düzenlemenin; 1 dolarlık ihracatla kağıt üzerinde ihracatçı birlikleri üyesi olma, seçimlerde oy kullanma ve bu yolla kukla yönetimleri göreve getirme planını bozduğunu söyleyen Yavuz Eroğlu, “İhracatçı Birliklerinde 2 dönem kuralı gereği 8 yıllık başkanlık süresi biten bazı başkanlar, koltuğa yeniden oturamayacaklarını anlayınca yeni oyunu devreye soktu. Başkan olma şansı kalmayanlar, kukla yönetimler oluşturmak için paravan şirketler üstünden üyelikler oluşturup; çiçekçi, bakkal gibi küçük ölçekli esnafı ihracatçı birliklerine üye kaydedip kendi belirledikleri yönetimi seçtirmeyi planladı. İhracatçı birliklerinde kendi uyduları olacak isimleri yönetime seçtirmek isteyenlerin bu oyununu fark edince PAGEV olarak derhal harekete geçtik. Ekim ayı itibariyle sektör temsilcilerimizi, ihracatçılarımızı ve Ekonomi Bakanlığımızı ‘Hileli Üyelik Planı’ hakkında bilgilendirdik. Bakanlığımıza, ‘son 2 yıl içerisinde birliğe üye olan firmaların seçimde oy kullanmaması’ yönünde çözüm önerimizi sunduk. Nitekim konuyu yakından takip eden ve seçim hileleri konusunda hassas olan Bakanlığımız, manipülasyonları engellemek için gerekli düzenlemeyi hızla gerçekleştirdi ve ilgili yönetmeliği 30.12.2017 tarihli resmi gazetede yayınlayarak yürürlüğe koydu. Tebliğe göre artık ihracatçı birlikleri seçiminde oy kullanmak için son iki takvim yılı itibariyle üye olma zorunluluğu getirildi. Ayrıca Genel Kurul’a katılım için üye firmalara son iki takvim yılı içerisinde en az 5 bin dolarlık ihracat yapmış olma yükümlülüğü eklendi. Öte yandan Bakanlık, 8 yılını dolduran birlik başkanlarının hiçbir şekilde bir daha başkan olamayacağını da karara bağladı” diye konuştu.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı ve PAGEV Yönetim Kurulu Üyesi Burak Önder de konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “PAGEV ile birlikte biz de Bakanlığımıza bilgi verip bu değişikliği talep etmiştik Yapılan bu değişikliklerle inşallah önümüzdeki seçimler çok daha adil ve şeffaf olacak. Bakanlığımıza bu titiz çalışma için Türkiye ihracatçısı ve sektörümüz adına teşekkür ediyoruz”.



