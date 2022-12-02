Black Friday-Cyber Monday Haftası e-ihracat tavan yaptı

Her yıl Şükran Günü’ndan sonraki ilk Cuma günü 25 Kasım Black Friday ve ilk pazartesi günü de 28 Kasım Cyber Monday, e-ticaretin can damarını oluşturan önemli günler olarak dikkat çekiyor. Kasım ayının başı itibariyle indirim ve alışveriş etkilerinin görülmeye başladığı bu günlerde e-ihracatçılar yoğun bir dönemi geride bıraktıklarını belirten ShipEntegra CEO’su Ali Ceylan “25-28 Kasım tarihleri arasında yoğun bir e-ihracat trafiği oldu ve ShipEntegra üyesi firmalar bu 3 gün içerisinde yaklaşık 120 bin adet satış gerçekleştirdi” dedi.

2019 yılından bu yana e-ihracat lojistik sektörünü domine eden ve bu alanda birçok ilki gerçekleştiren ShipEntegra, Etsy, Amazon, AliExpress, Walmart gibi 20’den fazla dev e-ticaret pazar yerinin partneri olarak faaliyetlerini yürütüyor. E-ihracatın her alanında kullanıcılarının ihtiyaçlarına çözüm getirmek için çalışan ve hali hazırda 60 bin üyesi bulunan ShipEntegra, pazar yeri entegrasyonu, e-ticaret lojistiği ve fulfillment hizmetleri ile dikkat çekiyor. Ocak-Ekim 2022 döneminde yaklaşık 2,5 milyon adet transfer gerçekleştiren ShipEntegra üyesi firmalar, 25-28 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 120 bin adet e-ihracat gerçekleştirdi.

2021 yılında Black Friday-Cyber Monday döneminde 2020 yılına göre yüzde 47’lik bir artış gözlemlenirken, 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 57 oranında bir artış gerçekleştiğini belirten ShipEntegra CEO’su Ali Ceylan; “Bu yıl uluslararası ticarette daha fazla adından söz ettirmeye başlayan e-ihracatçılarımız doğru hazırlıklarla yakaladıkları ivme Cyber Monday ile yüzde 62’leri bularak pik noktasına ulaştı. Fakat bu artışın asıl sebebi mevcutta satış yapanların almış oldukları sipariş sayılarından kaynaklı olmadığını söylemek mümkün. Asıl artışın sebebi e-ihracat yapan girişimcilerin sayıca artması. Pandeminin etkilerinin azalması ve uluslararası resesyona rağmen e-ihracatın bu erişilebilirliğinin artması bu ivmenin her geçen yıl daha artacağını ve ülkemizin e-ihracat gücünün daha da yükseleceğini gösteriyor. Artan bu ivmenin Christmas Dönemi'ne giriş ile 17 Aralık'a kadar devam edeceğini de söyleyebiliriz. Gerçekleştirilen e-ihracat rakamlarında en çok gönderim yapılan ülke Amerika olurken bunu, Kanada ve İngiltere takip etmekte. Özellikle takı, kolye, yüzük ve aksesuar ürünlerinin yoğun miktarda yurtdışından talep gördüğünü de özellikle belirtmek istiyorum” dedi.

Türkiye’de E-ihracat Korkusunu Yenmek Gerek

E-ihracatın, e-ticaretten daha kolay ve kazançlı olduğunu belirten Ceylan, “E-ihracat ülkemizde çoğu kişinin hala mesafeli yaklaştığı bir alan. Oysaki en basit kıyaslamayla teknoloji ve uluslararası ticaretin kolaylaşmasıyla buradan, bir gün içerisinde Amerika’ya ürün göndermek artık mümkün. Bunun daha da güzel yanı özellikle Avrupa ve Amerika’ya yapılan satışlarda iade oranının çok düşük olması. Çok uzun zaman önce ucuz üretici konumundan çıkıp, kaliteli ve kalifiye ürün statüsüne geçen ülkemizde bu bilinçle hareket eden çok fazla firma var. Yoğun bir şekilde Etsy ve Amazon üzerinden satış gerçekleştiren üyelerimizden de gözlemlediğimiz, doğru zamanda doğru ürünleri piyasaya sunan firmalar, çok yüksek satışlar elde ediyor. Bu Black Friday ve Cyber Monday dönemindeki rakamlarda bunun en güzel örneği. Bunun yanı sıra Türkiye’de e-ihracatın tabana yayılması için oluşturduğumuz PrinWork uygulamamız sayesinde sadece ihracat sayısı değil ihracatçı sayısının da aynı oranda artmasını desteklemiş olacağız. Türkiye’deki üreticileri uluslararası satıcılarla buluşturduğumuz PrinWork ile en küçük üreticiler bile ürünlerini global pazara sunabilecek. Geliştirdiğimiz yeni model ve iş birlikleriyle bu rakamın 2023 yılının aynı döneminde ikiye katlayacağına da inanıyor ve bu yönde hız kesmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamalarında bulundu.