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Bodrum Cup Avrupa'nın en iyisi olmayı hedefliyor

Avrupa'nın en önemli denizcilik organizasyonu olmak için çalıştıklarını vurgulayan The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras "17 yat ile başladığımız yolda, ilerleyen yıllarda yüze yakın yelkenli yatın fotoğrafları artık ülke turizm tanıtımlarında kullanılmaya başlamıştı. İstanbul'da bir fotoğrafımızın olmadığını fark ettik. Bu yüzden bugün burada hep birlikteyiz” dedi.

Bodrum Cup Avrupa'nın en iyisi olmayı hedefliyor
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Bodrum Cup ikinci ayağı 22 Ekim'de Bodrum'da başlayacak ve 27 Ekim'de
tamamlanacak.
 
Türkiye'nin önde gelen uluslararası deniz festivali ve yelken yarışı The Bodrum Cup bu sene, Amerikan Hastanesi'nin isim sponsorluğunda, Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge ile 30. yılında bir ilke imza atıyor
The Bodrum Cup ruhunu ilk defa İstanbul’dan tüm dünyaya yayan yarışın birincilik ödülü için iki kıtayı birbirine bağlayan açık sularda yelken açan 25 mega yatın hedefi ise Yalıkavak Marina. Yarışlar, ilerleyen günlerde Marmara Adası, Babakale, Midilli, Sakız ve Samos noktalarından devam ediyor. Yelken dünyasının her yıl merakla beklediği etkinlik, bu yıl ilk kez
13 Ekim'de 25 mega yatın İstanbul Boğazı'ndan geçişine sahne oldu. Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge ile start aldı. American Hospital The Bodrum Cup yarışları ise 22 Ekim'de 30. yıl kampanasının çalınmasıyla başladı.
Uluslararası deniz festivali ve yelken yarışı The Bodrum Cup’ın 30. yılına özel olarak organize ettiği Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge’ın yarışları 15 Ekim’de gerçekleşen Setur Fenerbahçe Kalamış Marina – Kınalıada – Setur Fenerbahçe Kalamış Marina etabının ardından Marmara Adası, Babakale, Midilli, Sakız ve Samos noktaları arasında gerçekleşecek.
Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge yarışları 15 Ekim'de Kalamış – Kınalıada – Kalamış, 16 Ekim'de Setur Fenerbahçe Kalamış Marina – Marmara Adası, 17 Ekim'de Marmara Adası – Babakale, 18 Ekim'de Babakale – Midilli, 19 Ekim'de Midilli – Sakız, 20 Ekim'de Sakız – Samos ve 21 Ekim'de Samos – Yalıkavak Marina etaplarında; American Hospital The Bodrum Cup'ın yarışları ise 23 Ekim'de Metro Etabı, 24 Ekim'de Prof. Dr. Galip Beygü İsen Etabı, 25 Ekim'de Anadolu
Sigorta Etabı, 26 Ekim'de Amerikan Hastanesi Etabı ve son olarak da 27 Ekim'de Opet Etabı'nda gerçekleşecek. Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge'ın ödülleri 22 Ekim'de, American Hospital The Bodrum Cup'ın ödülleri ise 27 Ekim'de Bodrum'da gerçekleşecek olan törende sahiplerine verilecek.
Hedef daha büyük bir marka olmak
Avrupa'nın en önemli denizcilik organizasyonu olmak için çalıştıklarını vurgulayan The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras da şunları söyledi: “1980'ler mavi yolculuğun yükseliş yıllarıydı, charter yat sayımız her geçen gün artıyordu. Bodrumlu genç bir iş adamı olarak yat işletmeciliği kariyerim sırasında özellikle yabancı müşterilerimizin mavi yolculuktan aldığı hazzın yanında yelken
açılmamasından yakınıyorlardı. The Bodrum Cup'ın bu soruna bir çözüm olabileceğini düşündüm. 1989'da 17 yat ile başladığımız yolda, ilerleyen yıllarda yüze yakın yelkenli yatın fotoğrafları artık ülke turizm tanıtımlarında kullanılmaya başlamıştı. İstanbul'da bir fotoğrafımızın olmadığını fark ettik. Bu yüzden bugün burada hep birlikteyiz.”
Binlerce kişi Türkiye'ye akın edecek
Bu alanda Türkiye'de 30 yıldır aralıksız düzenlenebilmiş tek organizasyon olmayı başarmanın gururunu yaşadıklarını belirten The
Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “The Bodrum Cup bizim için her zaman bir yat yarışından fazlası oldu. Her sene yarattığımız değerlere yenilerini ekleyerek yolumuza devam ediyoruz. Daha ileriye götürmek ama özünden dönmemek sözüyle 25. yılda The Bodrum Cup'ın bayrağını devraldık. 26. yılda hedefimiz İstanbul'da misafir olmaktı ve bu sene 30. yılımıza özel olarak İstanbul etabını rotamıza ekledik.

 

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Bodrum CupEN BÜYÜK DENİZ FESTİVALİNDE BÜYÜK HEYECANYATLARIN HEDEFİ BODRUM.
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