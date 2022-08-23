Bodrum’da Beymen ve MG İş Birliği!

MG ile Beymen’e VIP Transfer Ayrıcalığı!

İngiliz kökenli otomobil üreticisi MG, Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum’da tüm Beymen mağazalarına VIP transfer ayrıcalığı sunuyor. Eylül 2022’ye kadar Beymen Privé hattını arayarak rezervasyon yapan Beymen müşterileri, Bodrum’da dilediği yerden Beymen mağazalarına ve mağazalardan diledikleri lokasyona MG E-HS modeliyle VIP transfer ayrıcalığına sahip olabiliyor. MG’nin şarj edilebilir hibrit modeli E-HS’in elektrikli modda sürüş imkânı sunması sayesinde MG-Beymen iş birliği Bodrum sokaklarında, sessiz, emisyonsuz transfere de öncülük ediyor.



Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen dünyaca ünlü otomobil üreticisi MG, Türkiye’nin önde gelen giyim markalarından olan Beymen ile ortak çalışmaya imza attı. Haziran ayından bu yana devam eden iş birliği kapsamında, Beymen müşterileri yaz ayları boyunca Bodrum’da MG markası ile VIP transfer ayrıcalığından yararlanabiliyorlar.



Her noktadan Beymen’e MG ile VIP ulaşım

Gözde tatil kenti Bodrum’un her noktasından Beymen mağazalarına kullanılabilecek bu VIP transfer hizmetinden yararlanacak müşteriler, MG’nin kusursuz tasarıma sahip, çevreci özellikleriyle ve sunduğu üst seviye konforu ile dikkat çeken modeli MG E-HS modeli ile de tanışma imkânına sahip oluyorlar. Eylül 2022’ye kadar sürecek bu iş birliği kapsamında MG E-HS modeli Bodrum ilçesinin her sokağını gezecek ve Beymen müşterilerinin konforlu ve özel bir transfer süresi geçirmesini sağlayacak.

MG E-HS ile elektrikli modda sessiz sürüş

Markanın ilk şarj edilebilir hibrit modeli olan E-HS, dikkat çekici özellikleriyle ilgiyi üzerine toplamayı başarıyor. Elektrikli ve benzinli motorlarının birlikte çalışmasıyla 258 PS güç ve 480 Nm tork üreten MG E-HS, 43 gr/km’lik düşük karbon emisyonu ve 1,8 l/100 km’lik (WLTP) yakıt tüketimiyle hem yüksek performanslı hem de çevreci olunabileceğini ispatlıyor. 100 km/sa hıza 6,9 saniyede çıkabilen yeni E-HS PHEV, Türkiye’deki kullanıcılarının karşısına Comfort ve Luxury donanım paketleriyle çıkıyor. Bütün bunların yanı sıra, şarj edilebilir hibrit modelin çevreci özellikleri de göze çarpıyor. MG E-HS’in elektrikli motoru ile 52 kilometre menzile kadar hiç yakıt tüketmeden, tamamen elektrikli modda sürüş imkânı da elde edilebiliyor. Böylece MG-Beymen iş birliği Bodrum sokaklarında, sessiz, emisyonsuz transfere de öncülük ediyor.