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Bosch'tan "her alanda, hep birlikte"

Bosch Termoteknik Ailesi, yıllık ticari satış kanalı bayi toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. 2017 yılının değerlendirildiği ve 2018 planlarının paylaşıldığı toplantıda Bosch Termoteknik çalışanları ve iş ortakları bir araya geldiler.

Bosch'tan "her alanda, hep birlikte"
Türkiye’nin farklı bölgelerinden katılımın olduğu yıllık bayi toplantısında, Bosch Termoteknik çalışanları ve ticari satış kanalı bayileri buluştu. Ticari alanda ısıtma, soğutma ve havalandırma ürünleri ile bir yapının ihtiyacı olan tüm çözümleri sunan firma olmanın altının çizildiği toplantı ‘’Her alanda, hep birlikte’’ konsepti ile gerçekleştirildi.

Bosch Termoteknik Türkiye, Ortadoğu ve Kafkasya Satış Genel Müdürü Zafer Polat “Siz değerli iş ortaklarımız ile birlikte 2017 yılını çok başarılı bir şekilde kapattık. Sektörel gelişim ancak firmalar ile iş ortaklarının birlikte büyümesi ile mümkün. 2018 yılında da 360 derece genişlettiğimiz ürün gamımızla ve sizlerin desteğiyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi başarılarımıza başarı katarak her alanda, hep birlikte büyümeye devam edeceğiz.’’ dedi.

Organizasyonun önemli konuşmacılarından biri olan duayen sanatçı Ali Poyrazoğlu, katılımcılar ile paylaştığı gelecek odaklı bilgilerle toplantıya renk kattı. Bosch Termoteknik Ticari Satış Kanalı Yıllık Bayi Toplantısı, iki gün süren toplantılar ve Nukhet Duru’nun performansı ile gerçekleşen gala yemeğinin ardından sona erdi.
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