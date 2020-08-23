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Brandon Hall’dan 3 ödül

Türkiye Finans, şirket içi eğitim ve gelişim alanlarında danışmanlık veren prestijli kurumlardan Brandon Hall Grup tarafından düzenlenen Mükemmeliyet Ödülleri’nde 3 ödüle layık görüldü.

Brandon Hall’dan 3 ödül

Hayata Katılım Bankası Türkiye Finans, yenilikçi bakış açısıyla sektöre liderlik eden insan kaynakları çalışmalarına devam ediyor. Banka, dünyanın şirket içi eğitim ve gelişim konularında prestijli iş ödüllerinden biri olarak kabul edilen Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri’nde İnsan Kaynakları alanında 1 altın ve 2 bronz ödüle layık görüldü. 

Türkiye Finans’ın insan kaynakları projelerinden biri olan “Liderlik Gelişim Programı” Liderlik Gelişiminde Mükemmellik kategorisinde “Liderlik Gelişiminde En İyi İlerleme” alanında altın ödül alırken; “Kredi Yetkilileri Sertifika Programı” “Öğrenmede Mükemmellik” kategorisinde En İyi Sertifikasyon Programı alanında bronz ödülün sahibi oldu. Bankanın bir diğer projesi “Çapraz Satış ve Müşteride Derinleşme Gelişim Programı” ise “En İyi Satış Eğitim ve Performans Programı ” kategorisinde En İyi Satış Eğitimi ve Performansı Programları alanında bronz ödülü almaya hak kazandı.  

Ödüller ile ilgili konuşan Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, “Müşterilerimizin yanı sıra çalışanlarımızın hayata katılım bankası olarak; donanımlı, özgüveni yüksek, müşteri odaklı ve uzmanlaşmış ekipler ile çalışmak ve bu ekiplerin tam motivasyon ile işlerini sahiplenmelerini sağlamak Bankamızın ana öncelikleri arasında olmaya devam ediyor. Stevie Ödülleri’nin ardından insan kaynakları alanının saygın ödül organizasyonlarından Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri’nde de 3 ödülle evimize dönmek ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha kanıtlamış oldu” dedi.  

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