Bu fuarda hedef hazır giyimde rekor kırmak

Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarlarından biri olan CNR KONFEK - Uluslararası Konfeksiyon Makineleri Fuarı, hazır giyim ihracatını rekora ulaştırmak için İstanbul Fuar Merkezi’nde açıldı. CNR Holding tarafından hayata geçirilen fuarda, dünya konfeksiyon makine sanayinin lider üretici firmaları en yeni ürün ve hizmetleri ile yer aldı. Fuar, 150 firmanın 1000’e yakın markasını, 50 bin sektör alıcısıyla buluşturuyor.

Dünya konfeksiyon makine sanayinin lider ve ihracatçı firmaları CNR KONFEK 2022 Fuarı’nda bir araya geldi. Sektörün en büyük ihtisas fuarı olarak kurulan CNR KONFEK - Uluslararası Konfeksiyon Makineleri Fuarı’nda, son teknoloji konfeksiyon makine ve teknolojileri tanıtılıyor. CNR KONFEK, Türk fuarcılık sektöründe çok sayıda başarılı fuarı hayata geçiren CNR Holding tarafından organize ediliyor. Gerek prestij, gerek oluşturacağı ticaret hacmi ve gerekse lokasyon avantajı ile global konfeksiyon makine ticaretini yeniden şekillendirecek olan fuar, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşiyor.

Konfeksiyon makinecileri ve konfeksiyon üreticilerinin hazır giyim ihracatını rekora ulaştırmak için buluştuğu CNR KONFEK, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkan Ceyda Erem’in ev sahipliğinde, TGSD – Türkiye Giyim ve Sanayiciler Derneği Başkanı Ramazan Kaya, GÜNTİAD- Güneydoğu Tekstil ve Sanayi ve İşadamları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DALKIRAN ve Çatma Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Çatma’nın da aralarında olduğu sektör temsilcilerinin katılımı ile açıldı.

“Fuarda rekor ihracat hacmi bekliyoruz”

Konfeksiyon makineleri üreticilerinin global ticaret hedeflerine CNR KONFEK ile daha hızlı ulaşma imkânı yakalayacağını belirten CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, “Konfeksiyon makine sanayinin lider firmalarının yer aldığı fuar, sektördeki tüm yenilik, gelişme ve hizmetlerine ev sahipliği yapıyor. Fuarda ciddi oranda yabancı firma da yer alıyor. Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinin en önemli markaları kendi teknolojilerini CNR KONFEK’te sergiliyor. 81 ilindeki yatırımcılar, kategorilerine uygun firmalarla iletişim kurma, fiyat - kalite kıyaslaması yapma ve yatırımlarına doğru bir şekilde yön verme imkânı buluyor. Orta Doğu, BDT Ülkeleri, Körfez Bölgesi, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Batı Avrupa'dan gelen binlerce alım grubu ile fuarın ihracat hacmini rekor düzeye taşımayı hedefliyoruz. CNR KONFEK esnasında alınacak siparişler ve yıl boyunca yapılan anlaşmalar sayesinde konfeksiyon makine ihracatına % 25 oranında katkı sağlamak en önemli önceliğimiz” dedi.

“60 milyar dolar sınırına dayandık”

Hazır giyim ve konfeksiyon sanayinin ekonomi için en önemli sektörler arasında yer aldığını vurgulayan TGSD – Türkiye Giyim ve Sanayiciler Derneği Başkanı Ramazan Kaya, “Toplamda 60 milyar dolar sınırına dayanan büyüklüğümüzle Türkiye’nin stratejik sektörleri arasında yer alıyoruz. En büyük pazarımız Avrupa Birliği. Bu büyük pazarda payımızı korumak ve daha da artırmak için sektörü Yeşil Mutabakat Kriterlerine hazırlamalıyız. Kolay bir iş değil. Büyük bir değişim ve dönüşümün arifesindeyiz. Dönüşümü ancak paydaşlarımızla, yan sanayimizle birlikte başarabiliriz. Bu konuda özellikle makine sanayimizin rolünü çok önemsiyorum. Her şeyden önce şunu söyleyebilirim konfeksiyon makineleri sanayinde çok başarılı firmalarımız var” dedi.

Türkiye’nin moda ve tekstil sektöründe marka bir ülke olduğunu söyleyen GÜNTİAD- Güneydoğu Tekstil ve Sanayi ve İşadamları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DALKIRAN, üretim kalitesiyle, tasarım hızıyla, gelişime ve değişime uyum kapasitesiyle rakip ülkelerden de farklılaşmakta olduğumuzu söyledi. Sektörün en önemli temsilcilerinden Çatma Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Çatma ise Türk konfeksiyon makine sanayinin dünyada sanayii dikiş makineleri sektöründe ilk iki sırasında olduğunu ve çok kısa bir sürede liderliğe oturacağımızı vurguladı.

6 Ağustos’a kadar açık olan fuarda bir de sergi bulunuyor. Konfeksiyon makine sanayinin önemli temsilcilerinden Nafiz Albayrak'ın kişisel koleksiyonu, ‘’ Ütülerin Tarihi Yolculuğu’’ fuar sonuna kadar ziyaret edilebilecek.