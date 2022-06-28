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Bu kez kadınlara özel tasarladı

Damat, gelen yoğun istek üzerine 2022 İlkbahar/Yaz sezonunda kadınlara sürpriz yaparak kapsül takım elbise koleksiyonu hazırladı. Kruvaze ceket, yelek ve pantolondan oluşan “Private Line” koleksiyonunda 10 farklı renk seçeneği yer alıyor.

Bu kez kadınlara özel tasarladı

Geçen sezon unisex modelleriyle büyük ilgi gören Damat, gelen yoğun istek üzerine 2022 İlkbahar/Yaz sezonunda kadınlara sürpriz yaparak kapsül takım elbise koleksiyonu hazırladı. Kruvaze ceket, yelek ve pantolondan oluşan “Private Line” koleksiyonunda 10 farklı renk seçeneği yer alıyor.

Maskülen ruhunu stiline yansıtan kadınlara!

Bu özel koleksiyon; enerjileri ve güçleriyle ışıldayan özgün kadınlara eşlik etme heyecanıyla düşünülüp, maskülen ruhunu stiline yansıtan kadınlardan ilham alınarak tasarlandı. Koleksiyonda yer alan takımlarda; siyah, lacivert, bej, ekru, hardal, kırmızı, pudra, saks mavi, sarı ve yeşil renk seçenekleri bulunuyor.

‘Private Line’ Damat koleksiyonlarına; Akasya AVM, İstinyePark AVM, Nişantaşı Abdi İpekçi Cadde, Suadiye Bağdat Cadde, Ankara Panora AVM, İzmir Alsancak Cadde, İzmir Agora AVM Damat Tween Mağazaları’ndan, damattween.com adresinden ve Damat Tween mobil uygulamasından ulaşmak mümkün!

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