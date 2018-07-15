Bu mağazada her şey İngilizce

Dünya'nın en büyük spor perakendecisi olma iddiasındaki Intersport, 44 ülkede 5 bin 400’ün üzerindeki mağazasında 30 binden fazla ürün çeşidi ile sporseverlere hizmet veriyor. 1968’de Avrupalı 10 farklı ülkeden ticari işletmenin bir araya gelmesiyle Fransa’da kurulan firmanın Türkiye’de İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İzmir, Konya ve Adana’da mağazaları bulunuyor. Bu mağazalardan biri olan İstanbul’daki (Wieland) mağaza çok dikkatimizi çekti. Mağazaya giren biri İngilizce bilmiyor ise işi gerçekten zor. Mağazanın içindeki bütün tabelalar İngilizce yazılmış. Yönlendirmeler, indirimler, ürün bilgileri aklınıza gelen her türlü yönlendirme tabelaları İngilizce. Merak edip çalışanlara sorduk. Çalışanlar, bu durumun şirketin yabancı olmasından kaynaklı olduğunu söylüyorlar. Ancak verilen cevap bizi pek tatmin etmedi. Türkiye’deki tek yabancı şirket Intersport değil ki. Dikkatimizi çekti aktaralım dedik…PARA DERGİSİ'NDEN ALINMIŞTIR.