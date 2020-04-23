Bu yıl da en iyi işveren seçildi

Çalışanlarına sunduğu fırsatları ve kurum kültürü çalışmalarını “Dahası Var” işveren markası altında yürüten Albaraka Türk, bu başarının en büyük sahibi olan çalışanlarına teşekkür etti.

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen ve en iyi işverenlerin seçildiği Recognition programı kapsamında; bu yıl da Türkiye’nin en iyi işvereni seçildi. İki yıldır üst üste Türkiye’nin En İyi İşveren markası listesine girerek ödül alan Albaraka Türk, İnsan Kıymetleri aracılığıyla bu ödülün alınmasında en büyük pay sahibi olan çalışanlarına teşekkür etti.

Great Place to Work Enstitüsü her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı dahil ettiği analizleri ile kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşıyor. Enstitü aynı zamanda güçlü kurum kültürüne sahip ve çalışanları tarafından en iyi işveren olarak tanımlanan şirketleri sertifikalandırıyor.

“Bu başarı Albaraka çalışanlarının”

Konuya ilgili olarak değerlendirmede bulunan Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik; “Bu yıl da ‘Türkiye’nin En İyi İşveren Markası’ seçilmiş olmaktan ötürü çok mutluyuz. Bu ödülü ikinci kez alıyor olmak da ayrı bir gurur. Tabii bu başarının arkasındaki en önemli güç, sahip olduğumuz çalışma arkadaşlarımızdır. Albaraka Türk olarak ikinci kez elde etmiş olduğumuz bu başarıda ‘Dahası Var’ sloganı ile Albaraka Türk İnsan Kıymetleri birimi aracılığıyla sürdürdüğümüz ve sahip olduğumuz kurum kültürünün etkisi çok büyük. Aldığımız bu ödülü Albaraka çalışanlarına borçluyuz. Bu başarıda en büyük pay onlarındır” dedi.

