Büfe ve bakkal işletmeciliği cazibesini koruyor

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 10 aylık verilere göre, ülkede esnaf ve sanatkarlara ait 1 milyon 878 bin 81 iş yeri olduğunu belirterek, "Bu dönemde 194 bin 2 esnaf ve sanatkar işletmesi açılırken, 87 bin 258 esnaf ve sanatkar işletmesi kapandı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, işletme sayılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yılın 10 aylık verilerine göre 1 milyon 878 bin 81 iş yeri olduğunu aktaran Palandöken, "194 bin 2 esnaf ve sanatkar işletmesi açılırken, 87 bin 258 esnaf ve sanatkar işletmesi kapandı. Diğer taraftan 29 bin 596 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi ancak ilgilileri müracaat etmediği için sicilde terkin ilanları yayınlanmadı. Geçen yılın 10 aylık dönemine göre açılan iş yeri sayısı yüzde 0,82 artarken, kapanan iş yeri sayısı da yüzde 11,13 yükseldi." bilgisini verdi.

Palandöken, bu dönemde en fazla iş yeri açılış ve kapanışlarının gerçekleştiği illerin sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yılın 10 ayında İstanbul'da 20 bin 16 iş yeri açılırken, 7 bin 215 iş yeri kapandı. İzmir'de 11 bin 609 iş yeri açılırken, kapanan iş yeri sayısı 5 bin 554 oldu. Ankara'da 10 bin 277 iş yeri açıldı, 4 bin 598 iş yeri kapandı. Antalya'da 9 bin 736 iş yeri açılırken, kapanan iş yeri sayısı 4 bin 265 olarak gerçekleşti. Bursa'da ise 7 bin 691 iş yeri açıldı, 3 bin 567 iş yeri faaliyetine son verdi.

En fazla açılışı yapılan meslek kolu, 19 bin 54 ile büfe, bakkal ve market işletmeciliği oldu. Bu alanı, 17 bin 62 ile lokantacılık faaliyetleri, 11 bin 133 ile kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, 8 bin 381 ile servis aracı işletmeciliği, 7 bin 713 ile şehirlerarası yük taşımacılığı ve 7 bin 250 ile pazarcılık faaliyetleri izledi."