Bursa'nın atıkları enerjiye dönüşüyor

İklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında hayata geçirilen projeler arasında yer alan Biotrend Enerji İnegöl Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisi sayesinde Bursa’nın evsel atıkları elektrik enerjisine dönüşüyor. Tesise gelen karışık belediye atıkları ‘cinslerine göre’ mekanik ayırma tesisinde tasnif edildikten sonra, organik atıklar biyogaz tesisine alınarak metan gazından elektrik üretiliyor. Bakiye atıklar düzenli depolama alanına, kalorifik değeri olan atıklar ‘atıktan türetilmiş’ yakıt hazırlama tesisine, geri kazanımı mümkün atıklar ise lisanslı firmalara gönderiliyor.

Tesisin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş; “Bugün 'sıfır atık' hareketiyle yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 28'ler seviyesine çıkardık. Dünyada hiçbir ham madde sonsuz, sınırsız değil. İklim değişikliğinin etkilerini de derin şekilde hissediyoruz. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak, geri dönüşüme tabi tutturmak zorundayız." dedi.

Açılış sırasında gazetecilere tesis hakkında bilgi veren Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO Osman Nuri Vardı; “Bu tesisimizde günlük işlenen atıklardan yılda 20.000 ton üzerinde ambalaj atığı ve 80.000 ton üzerinde ATY ekonomiye geri kazandırılırken, yılda üretilen 75.000 MWH enerji ile 75.000 hanenin elektrik enerji ihtiyacı karşılanmakta. Diğer yandan tesis faaliyetleri ile 340.000 ton CO2 salınımına engel olunmakta. İklim değişikliği firma olarak en önemli konularımızın başında geliyor, bu doğrultuda yaptığımız yatırımlarla Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İklim Hızlandırma Programına kabul edildik. Gelecek nesiller için yaptığımız tüm yatırımların, dünya tarafından da taktir görmesi bizim için büyük bir gurur.“ dedi.

Programın sonunda Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Doğan ve Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO Osman Nuri Vardı, Öğretim görevlisi heykeltıraş Rüçhan Keçeci’nin tesisten çıkan atıklarla yaptığı Seyit Onbaşı heykelini Bakan Kurum’a, yeniçeri heykelini de Başkan Aktaş’a hediye etti.