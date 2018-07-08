Bursa’nın sigortacılık haritası açıklandı Türkiye’de 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve dünyanın önde gelen sigorta kuruluşlarından olan Generali Sigorta, Bursa'nın sigortacılık haritasını açıkladı.

Türkiye’de 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve dünyanın önde gelen sigorta kuruluşlarından olan Generali Sigorta, Bursa'nın sigortacılık haritasını açıkladı. Haziran ayı sonu itibariyle Generali Sigorta’nın Bursalı müşterilerinin %78'i 35 yaş ve üstü bireylerden oluşurken, genel yaş ortalaması 45 olarak gözlemlendi. Bursalıların en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmetleri ise zorunlu trafik sigortası ile birlikte kasko sigortası oldu.



Trafik sigortası önde

Generali verilerine göre, Bursalıların en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmetleri zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası oldu. Bursalıların %24’ü kasko yaptırırken, ağırlıklı tercih zorunlu trafik sigortasından yana oldu.



Kadınların oranı %25

Bursalı Generali müşterilerinin online ve acente kanalı üzerinden sigortacılık ürünlerini alma yüzdelerine göz atıldığında, %25 kadın, %75 erkek dağılımı göz göze çarpıyor.