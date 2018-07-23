Bursa’yı şahlandıracak ekip işbaşında

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın hedeflerine ortak akılla ulaşacaklarını belirterek, “YİK’le Bursa, yeni bir vizyona kavuşurken, ülke ekonomisinin değişim ve dönüşüm sürecinde de sürükleyici güç olacağız” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) kent ekonomisini ortak akılla geleceğe taşımak amacıyla ‘Yüksek İstişare Kurulu’nu (YİK) oluşturdu. Bursa iş dünyası aktörlerini aynı platformda buluşturan BTSO’nun Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Ortak akılla gerçekleştirdiğimiz makro projelerimiz sayesinde Bursa, yeni bir vizyona kavuşurken, ülke ekonomisinin değişim ve dönüşüm sürecinde de sürükleyici güç olacağız. İş dünyamızın en önemli aktörlerini aynı masa etrafında buluşturmak amacıyla oluşturduğumuz Yüksek İstişare Kurulu’muz da hedeflerimize çok daha güçlü ve kararlı adımlarla ulaşmamızı sağlayacak” dedi.

Hedeflere emin adımlarla yürüyoruz

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, üretim, sanayi, ticaret ve ihracat kenti Bursa’da ortak aklı harekete geçirmeyi başardıklarını ve bu sayede kentin ekonomi tarihine geçecek makro düzeydeki 40’ı aşkın projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Nisan ayında gerçekleştirilen Oda organ seçimlerinin ardından Bursa’yı 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaştıracak güçlü bir meclisin oluştuğunu hatırlatan İbrahim Burkay, “Yeni Yönetim Kurulumuz, meclisimiz, komitelerimiz ve konseylerimizle birlikte hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir Bursa için de çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz. Bu kapsamda kentimizin ve ülkemizin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat başarılarıyla Bursa iş dünyasının en önemli aktörleri arasında yer alan değerli sanayici ve iş insanlarımızın katılımlarıyla Yüksek İstişare Kurulumuzu da oluşturduk. Birbirinden tecrübeli ve başarılı isimlerden oluşan BTSO Yüksek İstişare Kurulu’muzun kıymetli üyelerine yapacakları çalışmalar için şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Kurulumuzun Odamız ve kentimiz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BTSO Yüksek İstişare Kurulu’nun 22 kişiden oluşacağını belirten Başkan Burkay, “Yüksek İstişare Kurulu’muzda stratejik nitelik taşıyan konularda görüş ve önerileri değerlendirme fırsatı bulacağız. Bursa ekonomisi, bilgi ve deneyimle birlikte dinamizmini de çok güçlü bir şekilde hissettirerek gelecek hedeflerine kararlılıkla yürüyecektir” diye konuştu.

İşte BTSO Yüksek İstişare Kurulu

Tekstilden otomotive, gıdadan turizme, tarımdan sağlığa kadar kendi alanında başarılı işlere imza atan iş insanlarının bir araya geldiği BTSO YİK, belli periyodlarda toplanacak. YİK’te Bursa’nın yanı sıra Türkiye için projeler üretilerek ülke ekonomisine de katkı sağlanacak.

İbrahim Burkay Başkanlığındaki BTSO Yüksek İstişare Kurulu şu isimlerden oluştu: Ahmet Özkul, Ali Moral, Cavit Çağlar, Celal Sönmez, Erol Türkün, Faik Çelik, Fatma Durmaz Yılbirlik, Hasan Aslanoba, Hüseyin Özdilek, Mehmet Burkay, Mehmet Celal Gökçen, Muhammed Etkeser, Muharrem Yılmaz, Mustafa Gürses, Nezir Gencer, Oya Coşkunöz Yöney, Ömer Kızıl, Önder Matlı, Sabahattin Gazioğlu, Steven Young ve Yusuf Akkaş.