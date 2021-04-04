Bütün ayrıntılarıyla Yeşil Mutabakatı anlatacak

ÇEVKO Vakfı’nın 30’uncu yıl Söyleşileri kapsamında düzenlenen ilk toplantı son dönemin gündemi yeşil mutabakat üzerine olacak.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Küresel Isınma Kurultay Komitesi ile ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nun desteklediği toplantının Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk olacak.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde yapılanacak online toplantıda iş dünyası için en yakın tehlike ne, ne yapmalı, nasıl önlem almalı yeni sanayi stratejisinin istihdam üzerindeki etkileri gibi başlıklar ele alınacak.

Katılımcıların soru ve yorumları ile iştirak edeceği toplantı 5 Nisan Pazartesi saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Toplantıya aşağıdaki zoom linkinden katılmak mümkün olacak:

Join Zoom Meeting*

https://us02web.zoom.us/j/81927188290?pwd=RjRzdnY5aVNjQUdzZGd0QzhER3Q2Zz09

Meeting ID: 819 2718 8290

Passcode: 518257