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Bütün ayrıntılarıyla Yeşil Mutabakatı anlatacak

İş dünyasının önde gelen isimlerinden ve Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Başkanı Şükrü Ünlütürk yeşil mutabakat konusunda görüşlerini anlatacak. Toplantının moderatörlüğünü gazeteci Celal Toprak’ın yapacak.

Bütün ayrıntılarıyla Yeşil Mutabakatı anlatacak
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ÇEVKO Vakfı’nın 30’uncu yıl Söyleşileri kapsamında düzenlenen ilk toplantı son dönemin gündemi yeşil mutabakat üzerine olacak.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Küresel Isınma Kurultay Komitesi ile ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nun desteklediği toplantının Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk olacak.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde yapılanacak online toplantıda iş dünyası için en yakın tehlike ne, ne yapmalı, nasıl önlem almalı yeni sanayi stratejisinin istihdam üzerindeki etkileri gibi başlıklar ele alınacak.

Katılımcıların soru ve yorumları ile iştirak edeceği toplantı  5 Nisan Pazartesi saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Toplantıya aşağıdaki zoom linkinden katılmak mümkün olacak:

Join Zoom Meeting*

https://us02web.zoom.us/j/81927188290?pwd=RjRzdnY5aVNjQUdzZGd0QzhER3Q2Zz09

Meeting ID: 819 2718 8290
Passcode: 518257

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Anahtar Kelimeler:
Küresel Isınma KurultayıEkonomi Gazetecileri DerneğiCelal ToprakHedefler İçin İş Dünyası Platformu BaşkanıYeşil MutabakatŞükrü ÜnlütürkÇEVKO Vakfı
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