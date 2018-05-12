ESKİŞEHİR (AA) - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, "Bağımsızlığını tahakküm altına almaya çalışan her türlü ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel prangadan kurtulmuş büyük Türkiye'nin inşası en önemli milli hedeflerimizden biridir." dedi.

Doğan, bir otelde düzenlenen "TÜMSİAD 1. Genişletilmiş İç Anadolu Bölgesi Toplantısı"nın açılışında, İç Anadolu Bölgesi'nin gayrisafi yurt içi hasılaya katkısının yüzde 15,7 civarında olduğunu söyledi. Bu katkıda Ankara, Konya ve Kayseri'nin öne çıktığını anlatan Doğan, "Bölgemizde yüzde 7 olan işsizlik oranı, Türkiye'nin yüzde 10 işsizlik oranının altında olup, iş gücüne katılımın ve üretim potansiyelinin yüksek olduğunu görmekteyiz. Bölgenin ihracatı 11 milyar doların üzerinde, ihracat hacmi bölgenin stratejik konumu ve geliştirilebilir üretim ve iş gücü olanaklarıyla bizim için yeterli görülmemekte. Hep birlikte bunu 20 milyar dolara çıkarmak için çalışmalıyız." diye konuştu.

Doğan, bölgenin tarım sektöründe ihracat yaptığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Teknolojiyle yapacağımız tarımsal faaliyetlerimiz bölgenin sağladığı katkıyı daha da artıracaktır. Savunma sanayimiz Cumhurbaşkanımızın özel gayretleriyle atılım sağladı. Savunma ana ve yan sanayi kollarında da bizler de elimizi taşın altına koyup İç Anadolu Bölgesi'nde bu sektörde babayiğitleri çıkarmalıyız. Bağımsızlığını tahakküm altına almaya çalışan her türlü ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel prangadan kurtulmuş büyük Türkiye'nin inşası en önemli milli hedeflerimizden biridir."

Toplumsal refah ve güven dolu bir geleceğin, ekonomik istikrar ortamına doğrudan bağlı olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte istikrarlı bir ekonomiye kavuşmamızın önünü açacak Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne ait dinamiklerin en kısa sürede yürürlüğe girmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Yeni hükümet sisteminin, milletin devlet yönetiminde gerçek söz sahibi olmasını sağlayacağına ve sadece imtiyazlı bir kesimi değil toplumun tamamını güvence altına alacağına inanıyoruz. İnşallah vesayet sistemine son verilecek, sözü gerçek sahibi olan millete tevdi edecektir. Seçimlerin istikrarı pekiştirici ve geliştirici bir şekilde sonuçlanarak daha güçlü bir Türkiye'nin gerçekleşmesine ve güvence altına alınmasına vesile olmasını dilerim."