Büyümede önceki seneyi katlayacak

Gıdadan tekstile hayvancılıktan kozmetiğe kadar çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren Marka Yatırım Holding, pandemi nedeniyle yavaşlayan yatırımlarına 2021 yılında hız verecek. Özellikle Hayvancılık, kozmetik ve Tekstil sektörlerinde ciddi yatırımlar yaparak yeni projeleri devreye sokacaklarını anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren, “Pandemi sonrası ekonomide önemli bir toparlanma bekliyoruz. 2021 yılında bir önceki seneyi katlayarak büyümek istiyoruz. 2020 yılında şirketlerimizin toplam satış cirosu 12 milyon 500 bin TL’ye ulaştı. Sadece 2021 Ocak ayında tekstil, kozmetik, et ve gıda şirketimizde toplam 7.9 milyon TL’lik satış işlemi gerçekleştirdik. Aşı çalışmalarıyla birlikte Mart ayına kadar pandeminin sona ermesiyle yarım kalan ihracat ve ithalat çalışmalarımıza ağırlık vermeyi planlıyoruz. Tüm markalı ürünlerimizin yurtdışı satışlarına yoğunluk vereceğiz. İlk ihracatımızı Fransa’ya yaptık. Şu anda görüşmeleri tamamlanan pek çok ülkeye toplu ürün sevkiyatı yapacağız. Çiftliğimizi büyüterek ilk etapta 300 yeni büyük baş hayvan alımı yapacağız. Hedefimiz dondurulmuş işlenmiş et ve gıda sektörüne girmek. Kozmetik alanında toptan ve perakende satışı için güçlü bir internet satış ağı kurduk. Tüm bu yatırımlar sonucu Borsa İstanbul alt pazarda yer alan MARKA hisselerini ana pazara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

ÖZKAYNAKLAR YÜZDE 42 ARTTI

Marka Yatırım holding Olağan Üstü Genel Kurulunda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Sineren, Holding iştiraki şirketlerinin 2020 yılında toplam varlıklarının 8.2 milyon TL artışla yüzde 27 büyüdüğünü, öz kaynakların da yüzde 42 arttığını ifade ederek, “Covid 19 salgınına rağmen 912 bin 809 TL net kar elde ettik. 2020 yılı ülkemiz ve tüm dünya için zor bir yıl oldu. Pandemi krizi yeni fırsatların da doğmasına sebep oldu. Özellikle gıda ve tekstil konusunda Türkiye, diğer ülkelerden avantajlı konumda. Tekstilde Çin, çok fazla kan kaybetti. Bu anlamda holding olarak özellikle tekstil ve gıda sektörlerine yoğunlaşarak büyüme planları yapıyoruz. Büyük ve küçükbaş hayvancılık yatırımları, tekstilde ihracat faaliyetleri ve e-ticaret öncelikli yatırım alanlarımız olacak. 3 senedir yaşadığımız hukuki olumsuzluklardan dolayı ertelemek zorunda kaldığımız projelerimizde altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreçte çok sayıda ortaklık ve iş birliği teklifleri aldık, cazip fırsatlar olması halinde değerlendireceğiz’ dedi.

MARKA HİSSELERİNİ ALT PAZARDAN ANA PAZARA ÇIKARACAĞIZ

Marka hislerini satın aldıklarında gözaltı pazarından üst pazara çıkardıklarını ve pek çok mağdur yatırımcıya umut olduklarını ifade eden Sineren, “Yaptığımız başarılı çalışmalar sayesinde Borsa İstanbul tarafından ödüle layık görüldük. Şimdiki hedefimiz de 2021 yılını yatırım ve büyüme yılı ilan ederek ana pazara çıkmak. SPK nın şahsıma vermiş olduğu cezanın yargı süreci dahi başlamadığı halde yargısız infaz yapıldı. Buna rağmen yatırımcı ilgisi artarak devam ediyor. Olumsuz haberlerden hiç etkilenmedi hisselerimiz. Çünkü ben asla Yönetim kurulu başkanı olduğum süre zarfında tek bir lot alım satım işlemi yapmadım. Ben bu şirketi aldığımda kasasında tek bir kuruş yoktu. Şirkette 2 sandalye 1 masa mevcuttu. Bunları eski Ansa yatırımcıları gayet iyi bilir. Hisse 20 kuruş değerindeydi ve şirket gözaltı pazarında kottan atılmak üzereydi. Şirketimiz ve yönetim kurulu üyelerimize yöneltilen tüm haksız suçlamalardan daha önce de alnımızın akıyla çıktık ve tüm davaları kazandık. Şu anda da tüm belge ve kanıtlarımızla itiraz sürecini başlattık ve eminim ki haklılığımız bir defa daha tescillenecek. Yatırımcılarımız şirketlerine sahip çıkarak bize ne kadar inandığını gösterdi. Kimsenin endişesi olmasın eskisinden daha güçlüyüz ve Daha da güçlenmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

2020 yılı Marka Yatırım Holding Şirketlerinin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

- Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş : 17.480.000 TL %100

- İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş : 1.290.000 TL%100

- Engaranti Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş 2.254.000 TL%100

- Endeğer Medya Yönetim Ticaret A.Ş 760.000 TL%98

- Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş 570.000 TL %56

- Markam redist Kozmetik Paz Dış Tic. A.Ş 100.000 TL%45

-Semark Tekstil ve Mağazacılık Aş. İstanbul Bijuteri: 100.000 TL %50