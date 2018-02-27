Çalışanlarına Özel Konut Projesi!

İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Tahir Atila, çalışanlarına özel yapacakları konut projesi ile ilgili şunları söyledi: “Geçtiğimiz ay ilk adım olarak yaptığımız anketle çalışanlarımızın ev satın alma kriterlerini öğrendik, hemen sonrasında da bu kriterlere uygun arsa arayışına başladık. Selçuklu Belediyesi’nin açtığı “Konya Kelebekler Vadisi’nin” hemen yanı başında 42.324 Ada, 2 No’lu parselde kayıtlı, 5.106 m²’lik arsa ihalesini 4 Milyon TL bedelle kazandık. Çalışanlarımızın konut sahibi olması için başlattığımız bu projemizi inşaat şirketimiz Seha Yapı inşa edecek. Tasarım ekibimiz, personelimizden gelen dönüşlere göre hazırlıklarına başladı bile. En çok tercih edilen daire tipi 3+1 olarak belirlendi. Bu doğrultuda aile yaşamına uygun daire tipleri hazırlanacak ve çalışanlarımızın beğenisine sunulacak.



Odağımızda insan var

Tüm paydaşlarımıza daha yüksek katma değer üretmeyi en öncelikli görevimiz bilerek çalışıyoruz. Bunu; mutlu ve huzurlu, entelektüel birikimi olan, alanlarında farklılaşmış ve yetkinliklerini üst seviyelere çıkarmış insan kaynakları profili ile başarabileceğimize inanıyoruz. İnsanı odağa alan bir yönetim anlayışına sahibiz. Bizim için değerli olan çalışma arkadaşlarımıza yönelik projeler geliştirmekten dolayı mutluluk duyuyoruz.



İttifaklı olmanın artısı ve ayrıcalığı

İttifak olarak uzun yıllardır çalışanlarımız ve birinci derece yakınlarının grup şirketlerimizin ürün ve hizmetlerinden indirimli yararlanmalarını sağlıyoruz. Bununla birlikte birçok sektörden firma ile sadece çalışanlarımızın yararlanabildiği özel anlaşmalar yapıyoruz. Bu anlaşmalar; eğitim kurumlarından hastaneye, giyimden fotoğrafçıya, konaklamaya, hatta araba yıkamaya kadar birçok alanı kapsıyor. Böyle bir kültüre sahip bir şirket olarak çalışanlarımız için elimizdeki imkanları değerlendirmeye ve İttifaklı olmanın artısını, ayrıcalığını daha yoğun hissettirmeye karar verdik. Seha Yapı Türkiye’nin en büyük konut üreticilerinden biri ve elimizde böyle bir imkan varken çalışanlarımızın konut ihtiyacını rahatlıkla karşılayabileceğimizi düşündük. Burada sadece uygun fiyatın değil, konforun da önceliklerimiz arasında olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.